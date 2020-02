Cameronov telesni stražar pozabil nabito pištolo v toaletnih prostorih letala

Pozabila strelno orožje v Starbucksu

Telesni stražar nekdanjega britanskega premiera Davida Camerona , ki se je s soprogo vračal iz New Yorka v London, je povzročil preplah na potniškem letalu, potem ko je v toaletnih prostorih pozabil nabito pištolo. Strelno orožje je odkril prestrašeni potnik in ga izročil letalskemu osebju. Kot poroča BBC, je potnik poleg devetmilimetrskega glocka našel še dva potna lista, eden je pripadal telesnem stražarju, drugi pa Cameronu.V uradu nekdanjega predsednika vlade niso hotel komentirati incidenta, medijem pa so svetovali, da se obrnejo na policijo. »Zavedamo se, kaj se je zgodilo na letalu, osebnemu stražarju smo že prepovedali opravljati operativne dolžnosti. Ker gre za resen incident, smo sprožili interno preiskavo,« je v izjavi za javnost zapisala londonska metropolitanska policija.Po britanski zakonodaji je triinpetdesetletni David Cameron upravičen do dosmrtnega oboroženega spremstva. Za njegovo varnost so zadolženi posamezniki iz vrst elitnega oddelka Scotland Yarda, ki skrbijo tudi za varnost zdajšnjega premierain drugih članov britanske vlade.Telesni stražarji spremljajo nekdanje premiere štiriindvajset ur na dan, tudi če se ti mudijo na poslovnih potovanjih ali si privoščijo oddih v oddaljenih državah. Stroške krijejo davkoplačevalci.Nezgoda na letalu sicer ni prva te vrste. Leta 2008 je stražarka, ki je bila zadolžena za varnost, pozabila pištolo v kavarni Starbucks.