Camilla brez slovitega diamanta Koh-i-Noor

Na kronanju Karla III., ki bo 6. maja v Westminstrski opatiji, bo kraljica soproga Camilla nosila predelano krono kraljice Mary iz leta 1911, v njej pa ne bo slovitega diamanta Koh-i-Noor. Prvič po 18. stoletju, ko je kraljica Caroline, soproga Jurija II., nosila krono kraljice Marije iz Modene, bo kraljica soproga nosila krono, ki že obstaja, in za to priložnost ne bo naročila novega naglavnega okrasja. Tako se je odločila »zaradi trajnosti in učinkovitosti«, so sporočili iz Buckinghamske palače.

Krono soproge kralja Jurija V., ki jo je leta 1911 za kronanje po naročilu izdelal Garrard, so že umaknili z razstave v londonskem Towru, da jo bodo predelali za Camillo. 6. maja v kroni ne bo enega najbolj znanih diamantov na svetu, indijskega Koh-i-Noorja, ki ga bodo v čast pokojni kraljici Elizabeti II. nadomestili z diamanti Cullinan III, IV in V. Ti so bili del kraljičine osebne zbirke nakita, Elizabeta II. pa jih je pogosto nosila kot broške. Cullinanske diamante so v krono kraljice Mary v preteklosti že vstavljali. Cullinan III in IV sta bila začasno njen del za kronanje leta 1911, Cullinan V pa so v krono vstavili, ko jo je kraljica Mary leta 1937 kot diadem nosila na kronanju Jurija VI. Štiri od osmih snemljivih lokov krone bodo odstranili, da bo krona, ki jo bo nosila Camilla, na pogled drugačna od tiste, ki jo je kraljica Mary nosila na kronanju leta 1911.

Krono kraljice Mary so že umaknili z rastave v londonskem Towru, da jo bodo predelali za Camillo. FOTO: Royal Collection Trust/Reuters

Diamant Koh-i-Noor je kontroverzen zaradi okoliščin, v katerih so ga pridobili, in zaradi tega, kar simbolizira danes. Leta 1894 ga je zasegla Vzhodnoindijska družba in ga podarila kraljici Viktoriji. Tiskovni predstavnik stranke Bharatiya Janata indijskega premiera Narendre Modija je pred kratkim dejal, da diamant »vrača boleče spomine na kolonialno preteklost«.

Krona sv. Edvarda, ki jo bodo uporabili na kronanju kralja Karla III., se je medtem že vrnila na razstavo v Towru, saj so spremembe na njej že naredili, so še sporočili iz Buckinghamske palače.