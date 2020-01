Carole Ghosn: Obtožbe proti meni so iz trte izvite

»Japonske varnostne službe so maščevalne«

Carole Ghosn in Carlos Ghosn med intervjujem za Reuters v Bejrutu. FOTO: Mohamed Azakir/Reuters

Ghosna po pobegu v Libanon zapustili tokijski odvetniki



Ekipa tokijskih odvetnikov nekdanjega prvega moža Nissana Carlosa Ghosna je pričakovano odstopila od zastopanja 65-letnega poslovneža, potem ko je ta tik pred koncem leta pobegnil v Libanon.



Odvetniki, med katerimi sta Juničiro Hironaka in Takaši Takano, so odstopno izjavo podali tokijskemu okrožnemu sodišču. Poteza je bila po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sicer pričakovana, potem ko je njihov klient pred novim letom pobegnil iz države.



Hironaka, ki se ga je prijel vzdevek britev, je eden najbolj znanih japonskih odvetnikov, saj je v državi, kjer je stopnja obsodilnih sodb 99-odstotna, v več odmevnih zadevah dosegel oprostilne sodbe.



Nekdanji prvi mož Nissana je prejšnji teden prvič po pobegu z Japonske, kjer mu tožilstvo med drugim očita finančne malverzacije, v Bejrutu stopil pred novinarje in kritiziral japonsko pravosodje. Kot je poudaril, ni zbežal pred resnico, pač pa pred neresnico in političnim pregonom.



Libanon je medtem zanj izdal prepoved potovanja iz države. Državni tožilec se je za to odločil zaradi rdečega naloga Interpola za pridržanje. Libanon sicer z Japonsko nima sklenjenega sporazuma o izročanju državljanov.

STA

»Opravila sem z Japonsko,« je dejala, soproga Carlosa Ghosna, ki je pobegnil z Japonske, kjer je čakal na sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij.Štiriinpetdesetletna modna oblikovalka iz New Yorka libanonskega rodu je v pogovoru za Reuters zanikala, da je aprila lani med zaslišanjem na tokijskem sodišču lagala o srečanju z neimenovanimi posamezniki, zaradi česar je sodišče v Tokiu pred kratkim izdalo nalog za njeno aretacijo.»Obtožbe proti meni so iz trte izvite,« je poudarila Ghosnova. »Zaslišanje je trajalo štiri ure, nato so me izpustili ... zdaj pa so po devetih mesecih izdali nalog za mojo aretacijo. Japonske varnostne službe so maščevalne. To, kar počnejo, nima nobene zveze z zakonom.«Na vprašanje, ali bi svojega moža odvrnila od pobega, če bi zanj vedela, je odgovorila: »Če bi mi to zaupal, bi mu sprva seveda odsvetovala in priporočala, naj se bori in dokaže svojo nedolžnost. A sčasoma sem ugotovila, da na Japonskem ne bo deležen pravičnega sojenja. Zdaj sem vesela, da je to storil.«Po pobegu se je njen soprog odpravil v Bejrut, kjer zdaj živita skupaj. Čez dan se pripravljata na sojenje, Carlos si namreč prizadeva, da bi mu sodili v Libanonu, zvečer pa se družita s prijatelji. Ghosnova zdaj obžaluje le to, da je za svojo petdesetletnico priredila razkošno zabavo v Versajski palači, ki je postala predmet preiskave francoske policije.