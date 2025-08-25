  • Delo d.o.o.
    Svet so ljudje

    Čas je, da tudi v Benetkah obsodijo genocid v Gazi

    Tik pred začetkom filmskega festivala v Benetkah je skupina režiserjev in igralcev organizatorje pozvala, naj pokažejo več odločnosti.
    Med umetniki, ki so se zavzeli za odločnejšo obsodbo izraelskega nasilja v Gazi, je tudi italijanska režiserka Alice Rohrwacher. FOTO: Niviere David/abacapress.com
    Med umetniki, ki so se zavzeli za odločnejšo obsodbo izraelskega nasilja v Gazi, je tudi italijanska režiserka Alice Rohrwacher. FOTO: Niviere David/abacapress.com
    U. I.
    25. 8. 2025 | 12:45
    25. 8. 2025 | 12:56
    3:04
    Le nekaj dni pred 82. mednarodnim filmskim festivalom, ki se v sredo začenja v Benetkah, so se na vse bolj brezupno situacijo v Gazi odzvali tudi v filmskih krogih. Italijanski filmski ustvarjalci so na organizatorje znamenitega festivala naslovili odprto pismo s pozivom, naj zavzamejo bolj aktivno vlogo in podporejo Palestino. Pozivu so se pridružili tudi številni umetniki iz tujine.

    Maria Callas in Leni Riefenstahl na Lidu

    Čas je, da pokažemo »več poguma in odločnosti v obsodbi genocida v Gazi in etničnega čiščenja po vsej Palestini, ki ga izvajata izraelska vlada in vojska,« so opomnili ugledni in nagrajeni filmski ustvarjalci, režiser Marco Bellocchio, ki je pred štirimi leti v Cannesu prejel častno zlato palmo, režiser Matteo Garrone (Gomora) in režiserka Alice Rohrwacher (Čudesa). Skupini, ki se je poimenovala V4P (Venice4Palestine, Benetke za Palestino), so se pridružili tudi številni ustvarjalci iz drugih držav, med njimi Abel Ferrara, Ken Loach, Audrey Diwan in palestinski režiserski duo Arab Nasser in Tarzan Nasser, ki sta v Cannesu za film Bilo je nekoč v Gazi prejela nagrado za režijo Un Certain Regard.

    »To breme je preveliko, da bi lahko živeli tako, kot smo doslej. Že skoraj dve leti do nas prihajajo zelo jasni prizori iz Gaze in Zahodnega brega. Z nejevero in nemočjo smo priča mukam genocida, ki ga v živo v Palestini izvaja država Izrael. Nihče ne bo nikoli mogel reči: 'Nisem mogel vedeti, nisem si mogel predstavljati, nisem mogel verjeti,« dodaja pismo, ki je namenjeno tudi partnerskim organizacijam festivala kot so Beneški bienale, Giornate degli Autroi in International Critics’ Week.

    Skupina V4P je pozvala festival, naj odpove povabilo igralcema Gerardu Butlerju in Gal Gadot – ki nastopata v filmu Juliana Schnabela In The Hand of Dante – ki po njihovih besedah ​​»ideološko in materialno« podpirata dejanja Izraela.

    Organizatorji Bienala so se odzvali z besedami: »Bienale in festival sta bila vedno, skozi vso zgodovino, prostor za odprte razprave in s senzibilnostjo za najbolj pereče teme, s katerimi se soočata družba in svet.«

    Festival se bo uradno začel v sredo, ko na Lidu pričakujejo največje svetovne zvezdnike, Julio Roberts, Georgea Clooneyja, Juda Lawa, Emmo Stone in druge, med režiserji pa so udeležbo potrdili Werner Herzog, Jim Jarmusch, Kathryn Bigelow, Gus Van Sant in Park Chan-wook. Vzdušje bo tradicionalno glamurozno, vendar ga znajo prekiniti protesti v podporo Gazi, ki so napovedani za soboto.

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vojna v Gazi in literatura

    Sence sokrivde nad Frankfurtom in Bologno

    Iniciativa več kot 600 založnikov iz 50 držav največja knjižna sejma poziva k obsodbi zločinov, založnike pa k bojkotu.
    Nina Gostiša 23. 4. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Genocid v Gazi

    Za Gazo, tri okoliška mesta in nekaj taborišč tudi uradno razglasili lakoto

    V mestu Gaza in njegovi opustošeni okolici živi skoraj milijon ljudi, slaba polovica celotnega prebivalstva največjega množičnega morišča na svetu.
    Boštjan Videmšek 22. 8. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pisateljica

    Sally Rooney odločno podpira boj proti izraelskemu nasilju v Gazi

    O sebi pravi, da je marksistka, ki verjame v dobre stvari socializma in je prepričana, da je treba svet spremeniti.
    19. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Laibach

    Laibach sodeluje z Bijelo dugme: Množice so na napačni strani zgodovine

    Nemogoče je mogoče: sodelovanje avantgardne trboveljske zasedbe Laibach in komercialno najuspešnejše jugoslovanske rock zasedbe Bijelo dugme.
    Lucijan Zalokar 24. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    beneški filmski festivalGenocid v Gaziodprto pismo

    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Tatovi ukradli ekipo Visma Lease a Bike

    Po poročanju različnih medijev so tatovi nizozemskemu moštvu iz tovornjaka nedaleč stran od Torina odtujili 18 koles.
    25. 8. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odprto pismo cineastov

    Čas je, da tudi v Benetkah obsodijo genocid v Gazi

    Tik pred začetkom filmskega festivala v Benetkah je skupina režiserjev in igralcev organizatorje pozvala, naj pokažejo več odločnosti.
    25. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska slika

    Rekorden turistični julij, izvozniki še naprej v negotovosti

    Avgusta se je razpoloženje v gospodarstvu na mesečni ravni izboljšalo.
    Nejc Gole 25. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča v gorah

    Pri sestopu s Škrlatice se je smrtno ponesrečil 54-letni hrvaški pohodnik

    Pohodniku, ki je hodil prvi v skupini, je na višini 2100 metrov zdrsnilo, nato je padel v globino. Gorski reševalci so minuli konec tedna posredovali 12-krat.
    25. 8. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Na velikem finalu diamantne lige tudi dva slovenska asa

    Na četrtkovem sklepnem dejanju najvišje ravni atletskih mitingov v Zürichu se bosta za čim boljši uvrstitvi potegovala tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej.
    25. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska slika

    Rekorden turistični julij, izvozniki še naprej v negotovosti

    Avgusta se je razpoloženje v gospodarstvu na mesečni ravni izboljšalo.
    Nejc Gole 25. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča v gorah

    Pri sestopu s Škrlatice se je smrtno ponesrečil 54-letni hrvaški pohodnik

    Pohodniku, ki je hodil prvi v skupini, je na višini 2100 metrov zdrsnilo, nato je padel v globino. Gorski reševalci so minuli konec tedna posredovali 12-krat.
    25. 8. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Na velikem finalu diamantne lige tudi dva slovenska asa

    Na četrtkovem sklepnem dejanju najvišje ravni atletskih mitingov v Zürichu se bosta za čim boljši uvrstitvi potegovala tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej.
    25. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

