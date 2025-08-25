Čas je, da tudi v Benetkah obsodijo genocid v Gazi

Le nekaj dni pred 82. mednarodnim filmskim festivalom, ki se v sredo začenja v Benetkah, so se na vse bolj brezupno situacijo v Gazi odzvali tudi v filmskih krogih. Italijanski filmski ustvarjalci so na organizatorje znamenitega festivala naslovili odprto pismo s pozivom, naj zavzamejo bolj aktivno vlogo in podporejo Palestino. Pozivu so se pridružili tudi številni umetniki iz tujine.

Čas je, da pokažemo »več poguma in odločnosti v obsodbi genocida v Gazi in etničnega čiščenja po vsej Palestini, ki ga izvajata izraelska vlada in vojska,« so opomnili ugledni in nagrajeni filmski ustvarjalci, režiser Marco Bellocchio, ki je pred štirimi leti v Cannesu prejel častno zlato palmo, režiser Matteo Garrone (Gomora) in režiserka Alice Rohrwacher (Čudesa). Skupini, ki se je poimenovala V4P (Venice4Palestine, Benetke za Palestino), so se pridružili tudi številni ustvarjalci iz drugih držav, med njimi Abel Ferrara, Ken Loach, Audrey Diwan in palestinski režiserski duo Arab Nasser in Tarzan Nasser, ki sta v Cannesu za film Bilo je nekoč v Gazi prejela nagrado za režijo Un Certain Regard.

»To breme je preveliko, da bi lahko živeli tako, kot smo doslej. Že skoraj dve leti do nas prihajajo zelo jasni prizori iz Gaze in Zahodnega brega. Z nejevero in nemočjo smo priča mukam genocida, ki ga v živo v Palestini izvaja država Izrael. Nihče ne bo nikoli mogel reči: 'Nisem mogel vedeti, nisem si mogel predstavljati, nisem mogel verjeti,« dodaja pismo, ki je namenjeno tudi partnerskim organizacijam festivala kot so Beneški bienale, Giornate degli Autroi in International Critics’ Week.

Skupina V4P je pozvala festival, naj odpove povabilo igralcema Gerardu Butlerju in Gal Gadot – ki nastopata v filmu Juliana Schnabela In The Hand of Dante – ki po njihovih besedah ​​»ideološko in materialno« podpirata dejanja Izraela.

Organizatorji Bienala so se odzvali z besedami: »Bienale in festival sta bila vedno, skozi vso zgodovino, prostor za odprte razprave in s senzibilnostjo za najbolj pereče teme, s katerimi se soočata družba in svet.«

Festival se bo uradno začel v sredo, ko na Lidu pričakujejo največje svetovne zvezdnike, Julio Roberts, Georgea Clooneyja, Juda Lawa, Emmo Stone in druge, med režiserji pa so udeležbo potrdili Werner Herzog, Jim Jarmusch, Kathryn Bigelow, Gus Van Sant in Park Chan-wook. Vzdušje bo tradicionalno glamurozno, vendar ga znajo prekiniti protesti v podporo Gazi, ki so napovedani za soboto.