Čas je za resnico Pamele Anderson

»Zagotovo bi lahko naredili krasno biografijo Pamele Anderson, toda tega nisem želel. Ko sem jo spoznal, sem bil nad njo in nad načinom, kako vidi svet, popolnoma očaran,« je za Guardian povedal Ryan White, režiser Netflixovega dokumentarca Pamela, a Love Story, o enem največjih seks simbolov našega časa, Pameli Anderson (55).

Bujna platinasta blondinka se je za sodelovanje pri projektu odločila, ker je hotela svojo zgodbo povedati sama.

Zvezdnica serije Obalna straža v dokumentarcu izredno odkrito spregovori o skoraj vsem: turbulentnem zakonu staršev, varuškinem trpinčenju, o 24-letnem prijatelju, ki jo je kot 12-letno deklico posilil, zaradi česar je postala »zelo, zelo sramežljiva in osramočena«.

Na prvo fotografiranje za Playboy ima lepe spomine, glede povečanja prsi pa pravi: »O tej odločitvi nisem preveč razmišljala. Pravzaprav o ničemer nisem preveč razmišljala.«

Edina stvar, pravi režiser White, o kateri zvezdnica ni želela veliko govoriti oziroma je med snemanjem dejala, da ji je preveč slabo, da bi nadaljevala, je kraja intimnega videa, ki sta ga s tedanjim možem Tommyjem Leejem posnela kmalu po poroki leta 1995 in je v časih, ko je bil svetovni splet še v povojih, postal viralen.

O dogodku govori tudi serija Pam & Tommy, ki so jo posneli pri TV-mreži Hulu. Kot je povedala za Variety, ji je omenjeni film nasul sol na rano, in to, da ga ne bi smeli posneti brez njene privolitve. Tisti čas, v dokumentarcu pove Pamela, jo je spomnil na travmatični dogodek iz otroštva. »Ko me je tisti tip napadel, sem se bala, da bodo to vsi izvedeli. Tako sem se počutila, ko so ukradli posnetek.«

Režiser Ryan White o portretiranki pravi, da je »svobodni duh. Je popolna umetnica. V nobenem pogledu pa ni preračunljiva. Vedno živi v trenutku in pri tem se neizmerno zabava, včasih pa doživlja tudi tragedije.« Dodaja, da nas Pamela izziva, naj na stvari ne gledamo črno-belo: »Živimo v zelo binarnem svetu, kjer moraš stvari videti na določen način ali pa se motiš. Pamela resnično živi v tistem sivem območju.«