Cate Blanchett nagrajena za vlogo, ki bi ji lahko uničila kariero

Na sinočnji podelitvi najprestižnejših britanskih filmskih nagrad bafta je v Londonu slavil protivojni film Na zahodu nič novega režiserja Edwarda Bergerja. Vsem, ki so spremljali podelitev, pa bo verjetno ostal v spominu ganljiv zahvalni govor Cate Blanchett, ki je prejela priznanje za najboljšo igralko.

Za triinpetdesetletno avstralsko umetnico je to še ena potrditev, kako izjemna je bila v filmu Tár v vlogi genialne in brezobzirne dirigentke Lydie Tár, ki je na vrhuncu svoje kariere obtožena spolne zlorabe. Doslej je za vlogo prejela že zlati globus, na filmskem festivalu v Benetkah so jo razglasili za najboljšo igralko, nominirana je tudi za oskarja. Britansko priznanje ji je komisija podelila v hudi konkurenci, med nominirankami so bile namreč tudi Viola Davis, Ana de Armas, Danielle Deadwyler, Emma Thompson in Michelle Yeoh.

V izjemno čustvenem nagovoru se je Blanchettova zahvalila za nagrado in povedala, da svojega govora ni pripravila, saj je bilo to leto za ženske izjemno, kar je bilo videti tudi v predstavitvah nominirank. Zbranim na podelitvi je razkrila, da je bila vloga, ki jo je sprejela, izjemno nevarna in bi lahko ogrozila celo njeno kariero, zato se je ustvarjalcem filma zahvalila tudi za pogum. Nato so jo premagale solze: »Najlepša hvala igralcem in ekipi, a priznanje gre v resnici moji družini. Hvala, ker ste mi dovolili oditi, ker je to od vseh terjalo veliko in ker smo se morali ločiti.«

Zahvalila se je svojemu možu, piscu in scenaristu Andrewu Uptonu, s katerim sta skupaj že 30 let, mami in svojim štirim »izjemnim otrokom«. Povedala je, da je bilo boleče, ker je morala biti zaradi snemanja v Berlinu tako dolgo ločena od moža in treh sinov, Dashiella, ki ima 21 let, 18-letnega Romana in 15-letnega Ignatiusa. Na snemanju pa jo je spremljala hči, sedemletna Edith.

V zaodrju je novinarjem povedala, da se s tem filmom zanjo končuje določeno umetniško obdobje. »Občutek imam, da so se mi po pandemiji zgodile določene spremembe, tako v kreativnem kot osebnem smislu. Edina priložnost, ki nam jo je dala ta uničujoča izkušnja, je, da naredimo tiste spremembe, ki smo jih že dolgo načrtovali.« Kaj bolj konkretnega ni razkrila.

Na 76. podelitvi v Londonu je kar sedem baft prejela nemška ekranizacija klasičnega romana Na Zahodu nič novega, tudi za najboljši film. Po štiri bafte sta dobila irska črna komedija o propadlem prijateljstvu Duše otoka (The Banshees of Inisherin) in biografska drama Elvis, med drugim tudi za najboljšega igralca, ki je postal Austin Butle.