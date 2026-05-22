CBS je predvajal zadnjo oddajo The Late Show with Stephen Colbert

V četrtek zvečer je televizijska mreža CBS predvajala zadnjo oddajo The Late Show with Stephen Colbert. Voditelj se je zahvalil svojim sodelavcem, studijskemu občinstvu in gledalcem. Colbert je med oddajo povedal, da ni pričakoval, da se bo oddaja končala na tak način.

»Če gledate samo The Late Show, ste veliko zamudili,« se je pošalil in namigoval na kontroverzno in politično nabito odločitev matične družbe CBS Paramount, da ukine oddajo.

Vzrok za omenjeno odločitev naj bi bil povsem finančne narave, nikakor pa ni, zatrjujejo pri CBS, povezan »z rezultati ali vsebino oddaje«. Toda vrstijo se ugibanja, ali ukinitev vendarle ni politično motivirana, so lani zapisali na BBC.

Voditelj Stephen Colbert FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Čeprav je bil odziv občinstva na končanje oddaje buren, je Colbert pojasnil, da so lahko srečni, da so delovali zadnjih 11 let, in da tega ne smejo jemati kot samoumevnega. V tem času so ustvarili več kot 1800 epizod.

Colbertu so se v četrtek pridružili tudi voditelji poznovečernih oddaj Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers in John Oliver.

Za zadnje mesto njegovega gosta se je potegovalo nekaj zvezdnikov, kot so Bryan Cranston, Paul Rudd in Tim Meadows, na koncu pa je to mesto pripadlo pevcu Paulu McCartneyju.

Colbert se je o okoliščinah nekajkrat pošalil: »Veliko ljudi me sprašuje, kaj nameravam početi po nocojšnjem večeru, in odgovor so droge,« je dejal v šali.

V intervjuju za revijo People je Stephen Colbert povedal, da ni imel veliko časa za razmislek, kaj želi početi naprej. »Nimam veliko boljšega odgovora kot večina študentov zadnjega letnika, in sicer da moram najprej končati to, ker za to oddajo potrebujem skoraj vse možgane,« je dodal.

Ljudje se zbirajo pred gledališčem na zadnjem snemanju oddaje. FOTO: Adam Gray/Reuters

Od petka naprej bo termin ob 23.35, ki pripada oddaji The Late Show, nadzoroval Byron Allen, čigar medijska hiša je od CBS najela časovni termin za svojo oddajo Comics Unleashed.

Allenova pogovorna oddaja vključuje rotirajočo okroglo mizo komikov, ki pripovedujejo zgodbe in se pretvarjajo, da se smejijo šalam drug drugega, namenoma pa je zasnovana kot zimzelena vsebina, da se lahko epizode predvajajo tudi pozneje, kar pomeni, da ji opazno manjka političnega humorja.

Kar zadeva znameniti oder Gledališča Ed Sullivan, kjer so oddajo uprizarjali desetletja, ni trdnih načrtov, kaj se bo zgodilo s sto let starim prizoriščem.