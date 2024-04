Celine Dion: Upam na čudež

Večkratna grammyjevka Celine Dion, znana po romantičnih baladah, kot so My Heart Will Go On, The Power of Love in Because You Loved Me je v intervjuju za modno biblijo Vogue spregovorila o glasbenih začetkih, karieri, družini, lepoti in o življenju z boleznijo. Pogovor spremlja šopek glamuroznih stiliranj, v katera so vključene najdražje blagovne znamke.

Petinpetdesetletno divo je razveselilo, da jo je legendarna medijska hiša, ki promovira prestižno modo in kozmetiko, povabila k sodelovanju na pol poti do šestdesetih let, medtem ko kot bolj zdrava tridesetletnica te priložnosti ni dobila nikoli. V posebno čast ji je prav zdaj govoriti tudi o svoji lepoti, ki jo vidi v sebi in sočloveku, v tistem, kar je znotraj nas: »To so naše sanje, to je danes. Lepota je to, kar nas obdaja. Tam so ljudje, ki jo vidijo, opazijo. Danes sem ženska, ki se počuti močna in v prihodnost zre s pozitivno naravnanostjo. Dan za dnem.«

Na podelitvi grammyjev leta 1999 v družbi moža Reneja, ki je zaradi raka na grlu umrl pred osmimi leti. FOTO: Shutterstock

Njen vzpon med zvezde se je zgodil zelo zgodaj. Kot najmlajša se je rodila v glasbeni družini s kar štirinajstimi otroki. Ti so ob koncih tedna večkrat nastopali na porokah, da bi staršem pomagali pri preživljanju; Celine se jim je navdušeno pridružila že pri petih letih. Njena kariera se je začela pri trinajstih letih, dve leti pozneje pa je šolskim klopem pomahala v slovo.

Življenje ni vedno lepo

Sama ne obžaluje, da ni imela normalnega otroštva in odraščanja, saj tudi ne ve, kaj naj bi bilo normalno: »Oder, moja družina, moji otroci in moje pesmi so me naučili vsega, kar vem. Imaš življenje, šolo, umetnost, čustva, skrivnosti, želje, darove. Prenehajmo se spraševati o življenju, raje ga živimo, čeprav ni vedno lepo.«

Po njenih besedah se ji je že na začetku kariere zdelo, da so se ji uresničile najlepše sanje, radostno je lebdela v oblakih, potem pa se je med nizanjem uspehov ob svojih bližnjih in sodelavcih počasi vračala nazaj v resničnost. Ljubezen življenja, kar šestindvajset let starejšega Reneja Angelila je spoznala pri svojih dvanajstih letih.

Potem ko jo je prvič slišal peti v živo, so ga od ganjenosti oblile solze. Postal je njen glasbeni menedžer in producent ter kmalu zatem tudi partner. Leta 1994, sredi njenih dvajsetih let, sta se poročila in po mileniju so se jima rodili trije sinovi, zdaj stari triindvajset in trinajst let. Leta 2016 je pri svojih štiriinsedemdesetih letih po dolgoletnem boju z rakom na grlu umrl. To jo je zelo prizadelo in morda tudi sprožilo njene hude težave z zdravjem.

Pravi, da je danes ženska, ki se počuti močna in v prihodnost zre s pozitivno naravnanostjo. FOTO: Arhiv revije Vogue

Bolezen bo vedno v njej

Tegobe, ki so vključevale dolgotrajne krče in občasne težave s hojo, so postale povsem neznosne oktobra 2021. Takrat je presenečene oboževalce obvestila, da mora svetovno turnejo, poimenovano Courage (Pogum), preložiti, a da se zagotovo vidijo na začetku novega leta. To se ni zgodilo in tudi vsi zatem določeni datumi so padli v vodo. Leta 2022 so ji postavili diagnozo redke nevrološke bolezni – sindroma togega človeka.

»Bolezni še nisem premagala, še vedno je v meni in vedno bo. Upam na čudež, da bomo z znanstvenimi raziskavami našli način za ozdravitev, a za zdaj se moram učiti živeti z njo … Zbolela sem zaradi neznanega razloga … Ne vem, ali bom lahko spet odšla na turnejo in kdaj. To mi bo povedalo telo,« je v intervjuju utišala namige, da se morda vendarle kmalu vrača na odre.

Navsezadnje je tudi na naslovnici majske izdaje revije Vogue ob njeni fotografiji naslov: Velika vrnitev Celine Dion. Govorice o tem so završale že po letošnji podelitvi grammyjev, kjer je podelila eno od nagrad, v zakulisju pa je tudi na kratko zapela ter dokazala, da je božanski glas še ni zapustil.