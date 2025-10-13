Cesare Paciotti je iz obutve ustvaril kult

Svet mode žaluje, zapustil ga je Cesare Paciotti, eden najbolj prepoznavnih oblikovalcev obutve na svetu. Nad priznano blagovno znamko, ki je prepoznavna po umetelnem bodalu, so se navduševali ne le v Italiji in Evropi, ampak tudi v Hollywoodu in Aziji. Njegove izdelke so nosile velike zvezde, med drugim Beyoncé, Paris Hilton in Nicki Minaj.

Umrl je na svojem domu v kraju Civitanova Marche v provinci Macerata v osrednji Italiji, kamor se je umaknil, da bi živel bolj mirno. Star je bil 69 let, v zadnjih trenutkih pa je bil obdan z družino. Natančnega vzroka smrti ne navajajo, šlo naj bi za nenadno bolezen. Kljub oživljanju ga niso mogli rešiti. Še minuli mesec se je s s svojo znamko pojavil na sejmu mode v Milanu.

Družina je v izjavi za javnost zapisala, da je skupaj s sestro Paolo napisal »ključno stran v zgodovini obutve pod oznako Made in Italy. Ikonično srebrno zašiljeno bodalo, simbol znamke, bo ostalo kot izraz identitete in poguma. Spominjali se ga bomo po zapeljivem stilu in izjemni velikodušnosti.«

Zgodovina uglednega podjetja sega v leto 1948, ko sta linijo ročno izdelanih čevljev zagnala njegova starša Giuseppe in Cecilia Paciotti. Njun sin je svojo blagovno znamko lansiral leta 1980 in iz nje je nastalo mednarodno podjetje, ki slovi po izjemnih športnih copatih in inovativnem dizajnu. Kot je ob njegovi smrti izjavil župan njegovega kraja Fabrizio Ciarapica, je Paciotti vonj usnja spremenil v stil, iz obutve je naredil kultni predmet, v katerem je združil rokodelstvo in modo. »V italijanskem čevljarstvu je pustil neizbrisno sled in ponesel ime Civitanove v svet.«

Župan se spominja zlatih let blagovne znamke Paciotti, »ko so ljudje stali v vrsti pred trgovino podjetja, da bi kupili njegove čevlje,« in globoke vezi med Paciottijem in mestom. »Civitanovi je dal ogromno. Bil je gonilna sila obutvene industrije in ambasador naše sposobnosti poslovanja in lepote.« V zadnjem času se je oblikovalec, ki je živel življenje »s hitrostjo tisoč milj na uro«, umaknil bolj v zasebnost.

Njegov stil so označili kot mešanico glamurja in rocka. S krznom ali s kristali okrašeni sandali in škornji so bili nekateri izmed hitov. Znamka je postala stalnica milanskega in pariškega tedna mode. Svoj poslovni imperij je razširil tudi na torbice, očala in nakit. Med znamkami se je zadnja leta uveljavila tudi njegova Paciotti 4US.

Za seboj je pustil dva otroka, Ludovico in Giuseppeja iz prvega zakona, ter triletno hčer iz drugega zakona. Tako otroci kot njegova sestra obljubljajo, da bodo nadaljevali njegovo delo in ohranjali spomin nanj.