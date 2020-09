Čezoceanska deska

Filipinec je Američanu obljubil, da bo lepo skrbel za desko, dokler ne pride ponjo. FOTO: AFP

Na severu tretjega največjega in po prebivalcih daleč najštevilnejšega otoka Havajev Oʻahuja je zaliv Waimea. Pozimi velja za raj za deskarje, saj zimski viharji na severu Tihega oceana ustvarijo visoke valove, ki potem zgrmijo na havajske plaže. Februarja 2018 je na njih izvajal svojo priljubljeno dejavnost deskar na valovih, ko ga je velik val zabrisal v vodo, njegova po naročilu izdelana svetlomodra deska pa je izginila za vselej.Tako je vsaj mislil zdaj 35-letni Falter. Ker vemo, da plastika v morju ostane dolgo, zelo dolgo, tista, iz katere izdelujejo deske, pa je še posebno trpežna, je Falterjeva deska odplavala, kamor so jo pač nesli tokovi. Avgusta 2018 so jo prinesli do otoka Sarangani na jugu Filipinov, 8000 kilometrov daleč od zaliva Waimee. Ujel jo je neki ribič, od katerega jo je letos za slabih 35 evrov kupil učitelj in deskar začetnikČeprav je bila deska od čezoceanskega potovanja precej obledela in nasploh zdelana, je učitelj na njej prebral, da jo je izdelal. Poslal mu je fotografijo, izdelovalec desk pa jo je objavil na instagramu, kjer jo je zagledal tudi Falter. »Ko sem videl fotografijo, nisem mogel verjeti. Najprej sem mislil, da gre za potegavščino,« je povedal Američan.Seveda sta deskarja vzpostavila kontakt. Dogovorila sta se, da bo desko za zdaj uporabljal Branzuela in lepo skrbel zanjo. Ko bodo omejitve zaradi koronavirusa odpravili, bo Falter šel na Sarangani in Filipincu v zameno za svojo podaril desko za začetnike. Za na Floridi rojenega fotografa Falterja ima njegova deska prav poseben pomen. Ne samo zato ker je preplula ocean, ampak tudi zato ker je bila njegova prva po naročilu izdelana deska za velike valove in je na njej, kot pravi, doživel svoje najlepše deskarske trenutke.