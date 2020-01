Chris Martin: Bodite vljudni ali se poberite

»Obravnavajte me kot človeško bitje. Ne vpijte name, to je tako agresivno. Vprašajte me prijazno ali bodite vsaj po***ano prijazni. Obravnavajte ljudi s spoštovanjem. To boste prodali na po***anem ebayu,« je pevec skupine Coldplay Chris Martin vpil na skupino lovcev na avtograme, ki ga je obkrožila po dobrodelnem koncertu za reformo zaporov v Los Angelesu.



Kljub začetnemu besu je oboževalcem na koncu vendarle privoščil avtograme. V videu, ki ga je objavil portal TMZ, pevec benti na oboževalce zaradi njihove zalezovalske taktike in jim pripoveduje, da »se mi morda dogaja družinsko sranje, morda sem imel zanič koncert, kar sem ga res imel, veste, o čem govorim?«



Chrisa pa niso užalili le vztrajni oboževalci, temveč tudi človek, ki ga obožuje, igralec John Krasinski. Pred tednom dni je nastopil v šovu Ellen DeGeneres, kjer je pripovedoval, kako obožuje Johnov film Tiho mesto (A Quiet Place) in kako razočaran je bil, ko John ni odgovoril na njegovo elektronsko sporočilo.



Chris je povedal, da je Johnu in njegovi ženi, igralki Emily Blunt, ki ima v filmu glavno vlogo, poslal malce prismuknjeno idejo o glasbeni verziji filma, v kateri zvezdnik s krasnim glasom, ki igra klavir, ne izusti niti zvoka. Ker mu par ni odgovoril, je Martina skrbelo, da sta igralca morda menila, da se norčuje, v resnici pa mu je film zelo všeč.



Ko je videl Ellenin zapis o Martinovi pritožbi, se je Krasinski hitro odzval. »Nisem dobil pošte Chrisa Martina. Človek je svetovni zaklad. Me hecate!?!? Emily, kaj si storila!?!?«



Kmalu zatem se je oglasil še en glasbenik, Nick Jonas, ki je napisal: »Tudi jaz sem ti poslal pošto, kjer sem zapisal, kako neverjeten film si posnel. Tudi jaz nisem dobil odgovora.« Ko je še nekdo napisal, da John Krasinski nikoli ne odgovarja na pošto, je Jonas odpisal: »Videti je, da smo skupaj v tem.«