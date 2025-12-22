  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Chris Rea je leta 2010 začaral Halo Tivoli, kaj je povedal tedaj

    Pred ljubljanskim koncertom se je legendarni britanski glasbenik za Delov Vikend pogovarjal z Anžejem Dežanom.
    Ljubljansko dvorano Tivoli je s spremljevalno skupino ogrel 22. februarja leta 2010. FOTO: Mavric Pivk/Delo
    Galerija
    Ljubljansko dvorano Tivoli je s spremljevalno skupino ogrel 22. februarja leta 2010. FOTO: Mavric Pivk/Delo
    Anžej Dežan
    22. 12. 2025 | 17:24
    22. 12. 2025 | 18:13
    8:45
    A+A-

    »Ne omenjajte mi Wikipedie, ker skoraj nič v njej ne drži,« nergavo odvrne novinarju pred nami. Chris Rea, 58-letna britanska bluesrockovska legenda, ne mara intervjujev. Živi mirno vaško življenje na britanskem podeželju v Berkshiru, preigrava kitaro in se vsake toliko odpravi na evropsko turnejo.

    image_alt
    Umrl je Chris Rea

    Ljubljansko dvorano Tivoli bo s spremljevalno skupino obiskal 22. februarja. Z razgledom na londonske vrtove pred začetkom našega pogovora strmi predse in nenadoma seže po svoji beležnici. Pogleda skozi okno, zapiše nekaj besed in se odsotno zazre v diktafon.

    FOTO: Mavric Pivk/Delo
    FOTO: Mavric Pivk/Delo
    Znani ste po tem, da si ves čas zapisujete zamisli za nove projekte. Se v beležnici, ki ste jo ravnokar zaprli, skriva nova uspešnica?

    Če boste kdaj slišali skladbo o eksploziji, bo zelo verjetno, da je nastala v tej sobi (smeh). Naslednja plošča bo zelo vizualna: ne boste je le poslušali, ampak tudi gledali. Začel sem razvijati koncept za tak film in zapisal: »Vsi ti nedolžni ljudje bodo dan za dnem, ne glede na to, kdo so, razstreljeni.« Potem bi se prikazala podoba malega otroka, ki ga razstreli bomba. V tem je skrito globoko sporočilo: ne smemo biti vajeni takih prizorov, nekdo mora ustaviti nasilje.

    Še vedno mislite, da je taka vrsta hiperaktivne ustvarjalnosti bolezensko stanje?

    Seveda, saj ves čas pišem. Ustvarjalnost je v resnici zelo podobna avtizmu. Ko sem bil bolan in sem dve leti preboleval raka trebušne slinavke, sem ugotovil, da je ne morem izključiti, je preprosto v meni.

    Norite po odru, ukvarjate se s športom ... To se ne ujema najbolje s podobo introvertiranega vaškega umetnika, ki slika, popoldne kramlja s sosedi in sadi paradižnike, kar oglašujete že nekaj časa.

    Lani sem vse leto gradil gromozansko fontano pred hišo in spoznaval domačine, ko sem kaj zamočil. Vodovodar mi je večkrat priskočil na pomoč, pokazal mi je, kaj moram narediti, potem sva spila čaj … Mnogi slabi novinarji me na podlagi tega razglašajo za ljubitelja malega človeka. To ni res, ljudje niso mali!

    FOTO: Mavric Pivk/Delo
    FOTO: Mavric Pivk/Delo

    To leto bo zelo naporno za vas: nov album, evropska turneja in pisanje avtobiografije. Pred začetkom prejšnje turneje so vam zdravniki odsvetovali nadaljevanje koncertiranja. Kako ste jih prepričali, da so vas znova spustili na pot?

    Na koncu smo se pogodili, saj smo našli rešitev za največjo prebavno težavo, ki je posledica bolezni. Odkrito govorim o tem, saj se mi zdi pomembno, da ljudje vedo. Ne poznam vaše besede za to stanje ...

    Diareja?

    Ja, žal nikoli ne vem, kdaj me čaka, ker jo povzročajo nerazstavljeni delci hrane v želodcu in lahko traja tudi do tri ure. Odkrili smo tablete, ki jo ustavijo, vendar jih ne smem jemati prepogosto. No, vseeno sem moral prejšnji teden v bolnišnico, ker je šlo nekaj narobe. Lahko bi obupal zdaj in odpovedal turnejo, ampak sem človek, ki nikoli ne obupa in se bojuje naprej.

    Vaša kariera je bila vedno usmerjena na evropske trge. Je to zato, ker ste zavračali ideje ameriške glasbene industrije ali ker vas tam niso sprejeli?

    Amerika ni sprejela tega, da nisem želel postati zvezdnik. Vpliven didžej v Los Angelesu me je dobesedno vrgel iz studia, ko sem mu povedal, da so moji vzorniki glasbeni virtuozi. Poslušal je ploščo, me ledeno premeril in rekel: »Ti kreten. Misliš, da lahko prideš v ZDA in meni govoriš, da nočeš postati rockovski zvezdnik? Ven!« Nisem bil dober v tej igri, saj je zelo podobna vojaškemu režimu: moraš imeti določeno vrsto pričeske, pobarvane lase, govoriti naučene stavke … Meni pa se je to zdelo dolgočasno.

    FOTO: Mavric Pivk/Delo
    FOTO: Mavric Pivk/Delo

    Kaj pa so o vašem delu rekli ameriški kritiki?

    Ameriški in britanski glasbeni novinarji gojijo desničarski odnos do glasbe in verjamejo, da obstajajo pravila, ki določajo, ali je nekaj dobro ali ne. Revija The Rolling Stone se je na neki točki odločila, da Chris Rea ni »pravilen« za ta glasbeni svet, in od takrat je to zakon. Gojijo svoje vrste Wikipedio in če bi vanjo vnesli Chrisa Reo, bi zagledali velik: »Ne!« (smeh) Če smo odkriti, je v Ameriki tako ali tako uspelo le Britancem, ki so znali kopirati od Američanov in jim to prodali nazaj – gre za nekakšen golaž. Ko sem najel ciganske violiniste iz srednje Evrope, ki so po mojih merilih eni najboljših bluesovskih glasbenikov, so Britanci rekli, da sodijo le v restavracijo. Si predstavljate?

    Žena vas zelo redko spremlja na turnejah. Za tokratno turnejo pa je naredila izjemo, saj boste igrali v Moskvi ...

    Oh, seveda, vsi smo zelo navdušeni nad tem. Ko ljudje naše generacije razmišljajo o Kremlju, je tako, kot da bi prestopili na temno stran z Darthom Vaderjem (smeh). Ko sem bil prvič na Rdečem trgu, sem bil razočaran, saj se mi je zdel majhen in preveč barvit. Kot otrok sem ga na črno-beli televiziji gledal prekritega s snegom in velikimi raketami … To je bila za nas Rusija!

    V Sloveniji praktično na vseh komercialnih radijskih postajah petkrat na dan slišimo vaši pesmi Josephine ali The Road to Hell, v enem tistih obrabljenih »spominjamo se osemdesetih in devetdesetih« terminov. Vas moti, da vaše novejše glasbe sploh ne poznamo?

    Mislim, da je to splošen pojav v glasbi. Blue Guitars je bil zame pomemben projekt, saj sem na desetih zgoščenkah predstavil deset različnih vrst bluesa, a večina ljudi za ta projekt sploh ne ve. Nekatere pesmi pa so poslušalci zagrabili in zato bom vedno »tisti tip, ki je napisal Road to Hell«. Žena se večkrat pošali: »Ata, bodi vesel, da te vsaj po nečem še poznajo!«

    FOTO: Mavric Pivk/Delo
    FOTO: Mavric Pivk/Delo
    Večkrat so vas označili za najboljšega slidekitarista na svetu. Se vam zdi, da mlajši glasbeniki, kot je denimo Derek Trucks, uspešno tekmujejo z vami za to lovoriko?

    Blues ni olimpijska disciplina. Ne tekmujem v hitrostnem preigravanju lestvic, ker se mi zdi vadba lestvic utrujajoča. Vsak dan prvi dve uri igram kitaro; ne vadim, ampak igram. Gledam skozi okno, občutim sebe, okolico, glasbo, to je povsem drugače. Bluesovski festivali so utrujajoči, ker želi vsak igrati hitreje kakor drugi, kažejo si trike … Morali bi jim že enkrat dati zlato olimpijsko kolajno za blues, pa bi bil mir. Jaz vsekakor ne bi zmagal.

    Vaš oče je bil privrženec Wagnerjeve glasbe, vi ste zapriseženi oboževalec Milesa Davisa. Kaj pa vaši hčerki? Ste zadovoljni z njunim glasbenim okusom?

    (dolg premor) Ja.

    To pa je bilo previdno …

    Zelo (smeh). Mlajša hči Julia, ki študira na Škotskem, si je ob koncu prvega letnika na šolskem plesu zaželela ZZ Top in Status Quo. Zakaj? Ker se njeni generaciji zdi to zabavno. Šla je na koncert Boba Dylana in pritekla nazaj vsa navdušena: »Ata, Bob Dylan je bil najbolj zabaven na svetu!« Zabaven? Bob Dylan? Veliko reči lahko rečem o njem, ampak zabaven ni eden od pridevnikov, ki bi mu jih nadel. Juliina družba je mislila, da Bob na odru igra, da se dela nedostopnega in resnega. To je, seveda, daleč od resnice (smeh).

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Še nekaj o dr. Gregorju Kavčiču

    12. februarja letos mi je dr. Kavčič v novomeški bolnišnici vstavil endoprotezo desnega kolka. Naslednji dan sem bil doma.
    20. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Rekonstrukcija

    Osumljeni Slovenec Patrik se je vrnil v Stefaniino stanovanje

    Slovenec znova na prizorišču smrti graške vplivnice Stefanie Pieper, s katero sta bila v razmerju šest let.
    Tomica Šuljić 21. 12. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zagovornik načela enakosti obsodil napad

    Nov rasistični napad? Neznanec otroka s solzivcem popršil v oči

    Temnopolti otrok je moral po dogodku na Titovem mostu v Mariboru noč preživeti v bolnišnici, je na družbenih omrežjih zapisala pretresena mati.
    21. 12. 2025 | 16:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Prav zanimiv spa v Zagrebu

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo. Kaj vas lahko reši? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Chris Reaintervjuglasbavikend

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Izrael

    Trije mrtvi v izraelskih napadih na Libanon

    Izraelska vojska je kljub dogovoru o prekinitvi ognja izvedla nove napade na Libanon.
    22. 12. 2025 | 18:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Na predbožičnem srečanju sindikata goli ples in napad na ansambel

    Na Hrvaškem odmeva predbožično srečanje sindikata družbe za javni potniški prevoz ZET, ki se je sprevrglo v kaos.
    22. 12. 2025 | 18:03
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo pevca

    Chris Rea je leta 2010 začaral Halo Tivoli, kaj je povedal tedaj

    Pred ljubljanskim koncertom se je legendarni britanski glasbenik za Delov Vikend pogovarjal z Anžejem Dežanom.
    22. 12. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ruske tarče so energetika, mostovi in železnica

    Sile napadalcev poskušajo prometno odrezati jugozahodni del Ukrajine.
    Boris Čibej 22. 12. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Zmagoslavje Skandinavca, znano Naraločnikovo stanje po padcu

    Na slalomu za svetovni pokal v Alta Badii je bil najhitrejši Norvežan Atle Lie McGrath.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 17:09
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo pevca

    Chris Rea je leta 2010 začaral Halo Tivoli, kaj je povedal tedaj

    Pred ljubljanskim koncertom se je legendarni britanski glasbenik za Delov Vikend pogovarjal z Anžejem Dežanom.
    22. 12. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ruske tarče so energetika, mostovi in železnica

    Sile napadalcev poskušajo prometno odrezati jugozahodni del Ukrajine.
    Boris Čibej 22. 12. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Zmagoslavje Skandinavca, znano Naraločnikovo stanje po padcu

    Na slalomu za svetovni pokal v Alta Badii je bil najhitrejši Norvežan Atle Lie McGrath.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 17:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Američani ali Kitajci? Evropa išče tretjo možnost

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo