Chris Rea je leta 2010 začaral Halo Tivoli, kaj je povedal tedaj

»Ne omenjajte mi Wikipedie, ker skoraj nič v njej ne drži,« nergavo odvrne novinarju pred nami. Chris Rea, 58-letna britanska bluesrockovska legenda, ne mara intervjujev. Živi mirno vaško življenje na britanskem podeželju v Berkshiru, preigrava kitaro in se vsake toliko odpravi na evropsko turnejo.

Ljubljansko dvorano Tivoli bo s spremljevalno skupino obiskal 22. februarja. Z razgledom na londonske vrtove pred začetkom našega pogovora strmi predse in nenadoma seže po svoji beležnici. Pogleda skozi okno, zapiše nekaj besed in se odsotno zazre v diktafon.

FOTO: Mavric Pivk/Delo

Če boste kdaj slišali skladbo o eksploziji, bo zelo verjetno, da je nastala v tej sobi (smeh). Naslednja plošča bo zelo vizualna: ne boste je le poslušali, ampak tudi gledali. Začel sem razvijati koncept za tak film in zapisal: »Vsi ti nedolžni ljudje bodo dan za dnem, ne glede na to, kdo so, razstreljeni.« Potem bi se prikazala podoba malega otroka, ki ga razstreli bomba. V tem je skrito globoko sporočilo: ne smemo biti vajeni takih prizorov, nekdo mora ustaviti nasilje.

Še vedno mislite, da je taka vrsta hiperaktivne ustvarjalnosti bolezensko stanje?

Seveda, saj ves čas pišem. Ustvarjalnost je v resnici zelo podobna avtizmu. Ko sem bil bolan in sem dve leti preboleval raka trebušne slinavke, sem ugotovil, da je ne morem izključiti, je preprosto v meni.

Norite po odru, ukvarjate se s športom ... To se ne ujema najbolje s podobo introvertiranega vaškega umetnika, ki slika, popoldne kramlja s sosedi in sadi paradižnike, kar oglašujete že nekaj časa.

Lani sem vse leto gradil gromozansko fontano pred hišo in spoznaval domačine, ko sem kaj zamočil. Vodovodar mi je večkrat priskočil na pomoč, pokazal mi je, kaj moram narediti, potem sva spila čaj … Mnogi slabi novinarji me na podlagi tega razglašajo za ljubitelja malega človeka. To ni res, ljudje niso mali!

FOTO: Mavric Pivk/Delo

To leto bo zelo naporno za vas: nov album, evropska turneja in pisanje avtobiografije. Pred začetkom prejšnje turneje so vam zdravniki odsvetovali nadaljevanje koncertiranja. Kako ste jih prepričali, da so vas znova spustili na pot?

Na koncu smo se pogodili, saj smo našli rešitev za največjo prebavno težavo, ki je posledica bolezni. Odkrito govorim o tem, saj se mi zdi pomembno, da ljudje vedo. Ne poznam vaše besede za to stanje ...

Diareja?

Ja, žal nikoli ne vem, kdaj me čaka, ker jo povzročajo nerazstavljeni delci hrane v želodcu in lahko traja tudi do tri ure. Odkrili smo tablete, ki jo ustavijo, vendar jih ne smem jemati prepogosto. No, vseeno sem moral prejšnji teden v bolnišnico, ker je šlo nekaj narobe. Lahko bi obupal zdaj in odpovedal turnejo, ampak sem človek, ki nikoli ne obupa in se bojuje naprej.

Vaša kariera je bila vedno usmerjena na evropske trge. Je to zato, ker ste zavračali ideje ameriške glasbene industrije ali ker vas tam niso sprejeli?

Amerika ni sprejela tega, da nisem želel postati zvezdnik. Vpliven didžej v Los Angelesu me je dobesedno vrgel iz studia, ko sem mu povedal, da so moji vzorniki glasbeni virtuozi. Poslušal je ploščo, me ledeno premeril in rekel: »Ti kreten. Misliš, da lahko prideš v ZDA in meni govoriš, da nočeš postati rockovski zvezdnik? Ven!« Nisem bil dober v tej igri, saj je zelo podobna vojaškemu režimu: moraš imeti določeno vrsto pričeske, pobarvane lase, govoriti naučene stavke … Meni pa se je to zdelo dolgočasno.

FOTO: Mavric Pivk/Delo

Kaj pa so o vašem delu rekli ameriški kritiki?

Ameriški in britanski glasbeni novinarji gojijo desničarski odnos do glasbe in verjamejo, da obstajajo pravila, ki določajo, ali je nekaj dobro ali ne. Revija The Rolling Stone se je na neki točki odločila, da Chris Rea ni »pravilen« za ta glasbeni svet, in od takrat je to zakon. Gojijo svoje vrste Wikipedio in če bi vanjo vnesli Chrisa Reo, bi zagledali velik: »Ne!« (smeh) Če smo odkriti, je v Ameriki tako ali tako uspelo le Britancem, ki so znali kopirati od Američanov in jim to prodali nazaj – gre za nekakšen golaž. Ko sem najel ciganske violiniste iz srednje Evrope, ki so po mojih merilih eni najboljših bluesovskih glasbenikov, so Britanci rekli, da sodijo le v restavracijo. Si predstavljate?

Žena vas zelo redko spremlja na turnejah. Za tokratno turnejo pa je naredila izjemo, saj boste igrali v Moskvi ...

Oh, seveda, vsi smo zelo navdušeni nad tem. Ko ljudje naše generacije razmišljajo o Kremlju, je tako, kot da bi prestopili na temno stran z Darthom Vaderjem (smeh). Ko sem bil prvič na Rdečem trgu, sem bil razočaran, saj se mi je zdel majhen in preveč barvit. Kot otrok sem ga na črno-beli televiziji gledal prekritega s snegom in velikimi raketami … To je bila za nas Rusija!

V Sloveniji praktično na vseh komercialnih radijskih postajah petkrat na dan slišimo vaši pesmi Josephine ali The Road to Hell, v enem tistih obrabljenih »spominjamo se osemdesetih in devetdesetih« terminov. Vas moti, da vaše novejše glasbe sploh ne poznamo?

Mislim, da je to splošen pojav v glasbi. Blue Guitars je bil zame pomemben projekt, saj sem na desetih zgoščenkah predstavil deset različnih vrst bluesa, a večina ljudi za ta projekt sploh ne ve. Nekatere pesmi pa so poslušalci zagrabili in zato bom vedno »tisti tip, ki je napisal Road to Hell«. Žena se večkrat pošali: »Ata, bodi vesel, da te vsaj po nečem še poznajo!«

FOTO: Mavric Pivk/Delo

Blues ni olimpijska disciplina. Ne tekmujem v hitrostnem preigravanju lestvic, ker se mi zdi vadba lestvic utrujajoča. Vsak dan prvi dve uri igram kitaro; ne vadim, ampak igram. Gledam skozi okno, občutim sebe, okolico, glasbo, to je povsem drugače. Bluesovski festivali so utrujajoči, ker želi vsak igrati hitreje kakor drugi, kažejo si trike … Morali bi jim že enkrat dati zlato olimpijsko kolajno za blues, pa bi bil mir. Jaz vsekakor ne bi zmagal.

Vaš oče je bil privrženec Wagnerjeve glasbe, vi ste zapriseženi oboževalec Milesa Davisa. Kaj pa vaši hčerki? Ste zadovoljni z njunim glasbenim okusom?

(dolg premor) Ja.

To pa je bilo previdno …

Zelo (smeh). Mlajša hči Julia, ki študira na Škotskem, si je ob koncu prvega letnika na šolskem plesu zaželela ZZ Top in Status Quo. Zakaj? Ker se njeni generaciji zdi to zabavno. Šla je na koncert Boba Dylana in pritekla nazaj vsa navdušena: »Ata, Bob Dylan je bil najbolj zabaven na svetu!« Zabaven? Bob Dylan? Veliko reči lahko rečem o njem, ampak zabaven ni eden od pridevnikov, ki bi mu jih nadel. Juliina družba je mislila, da Bob na odru igra, da se dela nedostopnega in resnega. To je, seveda, daleč od resnice (smeh).