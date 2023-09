Chuck D se je vrnil v flomastru in čopiču

Danes je Chuck D star 63 let, a se vrača na začetek. Od leta 1984 je deloval kot glasbenik, prvi recitator hip hop skupine Public Enemy. Public Enemy so zveneli nasilno, a so hkrati pozivali z miru. Zdelo se je, da streljajo, vendar so bile besede njihove krogle. Public Enemy so bili glas ljudi z roba, glas upora in glas, ki je zahteval več pravice.

Manj znano je, da je Chuck D začel kot človek likovnih podob. Temu bi se težko izognil, saj je odraščal v času, ko so bila mesta bolj ali manj umetelno poslikana z grafiti. Vendar je subkulturno nadarjenost prinesel v izobraževalne ustanove. Celo študiral je. Šolal se je na univerzi Adelphi, ki posluje v newyorškem predelu Long Island, in leta 1984 študij grafičnega oblikovanja tudi končal. Nekaj desetletij pozneje mu je univerza namenila celo častni doktorat.

Chuck D v risoromanu Summer of Hamn tematizira ameriško nasilje, morilske pohode, pobijanje, kulturo oboroževanja. Ogorčen je zaradi pobojev, ogorčen je zaradi policijske uporabe strelnega orožja. Ogorčen je zaradi smrti ženske, ki jo je policija ustrelila zgolj zato, ker je kradla v trgovini.

V pogovoru za Guardian ugotavlja, da lahko danes ena risba pove več kot 10.000 besed. Sodobna kultura je namreč kultura podob, besede, ki jih je igrivo uporabljal med recitatorsko in pesniško kariero, izgubljajo pomen. Ljudje danes poslušajo z očmi, je prepričan.

Chuckov risoroman bo izšel oktobra. V Guardianu piše, da njegov risoroman temelji na izročilu kulture grafitov, objavljena ilustracija iz knjige, na kateri je upodobljen poskus umora pisatelja Salmana Rushdieja, pa kaže na kombinacijo risbe in akvarela.