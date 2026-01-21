Sin nacista najavil sporna ministra

Zmagovalec decembrskih predsedniških volitev v Čilu, 60-letni José Antonio Kast, bo položaj zasedel 11. marca. Vendar se je že lotil imenovanja svojega kabineta; v državi, ki zavzema več tisoč kilometrov dolg, vendar ozek obalni pas Tihega oceana v Južni Ameriki, imajo predsedniški sistem, kjer je predsednik hkrati premier in vodi vlado, zato ima veliko moč. Skrajni desničar, sin nemškega vojaka med drugo svetovno vojno, nacista in begunca v Južno Ameriko po porazu v vojni bo na dva pomembna položaja postavil dva zelo sporna pravnika, nekoč odvetnika diktatorja Augusta Pinocheta.

Pinochet je s svojo brutalno vojaško hunto z železno roko vladal Čilu od puča leta 1973 do leta 1990. Med njegovo desničarsko diktaturo, med katero so lahko ameriški ekonomisti, tako imenovani čikaški fantje, prvič v praksi preizkusili, kako deluje neoliberalizem, je »izginilo« približno 3000 ljudi, vsaj 10.000 pa jih je doživelo razne oblike mučenja. Po sestopu z oblasti so Pinocheta med obiskom v Veliki Britaniji leta 1998 priprli, saj so mu v Španiji hoteli soditi zaradi kršitev človekovih pravic med vladavino Čilu. V ekipi, ki ga je branila takrat, sta bila tudi odvetnika Fernando Barros in Fernando Rabat.

Očitno so bili Pinochetovi zagovorniki uspešni, saj so ga po letu in pol najprej izpustili iz pripora v Angliji – preživljal ga je v razkošju zasebnega golf kluba –, pozneje pa mu na sojenju v Čilu niso dokazali ničesar. Epiloga sicer ni bilo, saj je ostareli nekdanji diktator leta 2006 pred koncem sojenja umrl. Zdaj je Kast oznanil, da bo 68-letni Barros obrambni minister, 54-letni Rabat pa minister za pravosodje in človekove pravice. Glede na njegovo politično usmeritev in dejstvo, da je Kast prvi oboževalec Pinocheta na čelu Čila po letu 1990, se združenja žrtev in njihovih potomcev bojijo, da bo med mandatom pomilostili krvnike iz časa vojaške diktature, ukinil sredstva za vzdrževanje spomenikov iz tistega časa in prekinil raziskave, kaj se je zgodilo z »izginulimi« v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Imenovanje dveh nekdanjih pravnih zagovornikov Pinocheta je te skrbi še okrepilo in povzročilo ostro nasprotovanje vseh, ki jim je v Čilu mar, da (polpretekle) zgodovine ne bi pozabili in njenih neznanih delov ne bi pometli pod preprogo.