Cindy Crawford: od supermodela in voditeljice MTV do poslovnega imperija

Eden njenih najpomembnejših poslovnih projektov je Meaningful Beauty, kozmetična znamka, ki jo je leta 2004 ustanovila z ameriškim podjetjem Guthy-Renker.
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Cindy Crawford je v devetdesetih postala ena najbolj prepoznavnih manekenk na svetu, nato pa svojo slavo unovčila tudi v poslovnem svetu. Pred kratkim je Cindy Crawford znova stopila na modno brv na reviji Gucci Cruise 2027, ki je 16. maja 2026 potekala na newyorškem Times Squaru. Njen nastop je bil del modne revije Guccijeve kolekcije za križarjenje. FOTO: Reuters
Cindy Crawford, ki se sooča s tragično izgubo svojega sina Presleyja Gerberja, je bila ena najbolj prepoznavnih manekenk devetdesetih let, prva, ki je za svoje modeliranje prejemala večmilijonske zneske. Kljub zavidljivim manekenskim pogodbam pa je precejšen del svojega premoženja ustvarila zunaj modne industrije.
S kozmetično znamko Meaningful Beauty, pohištveno kolekcijo Cindy Crawford Home, naložbami v gostinstvo in nepremičnine ter sodelovanjem pri razvoju tekile je svojo prepoznavnost povezala z različnimi poslovnimi zgodbami. Pri tem je že zgodaj ugotovila, da se mora pogodbeno dogovarjati za lastniški delež, in ne zgolj enkratno izdajati računov za svoje ime in podobo.
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