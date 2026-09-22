Cindy Crawford: od supermodela in voditeljice MTV do poslovnega imperija

Cindy Crawford, ki se sooča s tragično izgubo svojega sina Presleyja Gerberja, je bila ena najbolj prepoznavnih manekenk devetdesetih let, prva, ki je za svoje modeliranje prejemala večmilijonske zneske. Kljub zavidljivim manekenskim pogodbam pa je precejšen del svojega premoženja ustvarila zunaj modne industrije. S kozmetično znamko Meaningful Beauty, pohištveno kolekcijo Cindy Crawford Home, naložbami v gostinstvo in nepremičnine ter sodelovanjem pri razvoju tekile je svojo prepoznavnost povezala z različnimi poslovnimi zgodbami. Pri tem je že zgodaj ugotovila, da se mora pogodbeno dogovarjati za lastniški delež, in ne zgolj enkratno izdajati računov za svoje ime in podobo. Ameriški maneken Presley Gerber, sin supermodela Cindy Crawford in poslovneža Randeja Gerberja, je umrl 20. ...