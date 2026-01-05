42-letnica gre zaradi Ukrajine čiste vesti za 19 let v ječo

V začetku jeseni leta 2023 se je 42-letna Julija Lemeščenko nehala pojavljati v telovadnici v ukrajinskem Harkovu, kjer je trenirala. Izginotje dvigovalke uteži, leta 2021 prvakinje Ukrajine, je med športnimi kolegi povzročilo popolno zmedo.

Nekaj ​​mesecev pozneje je bila na moskovskem sodišču obtožena načrtovanja sabotaž in atentatov v Rusiji kot članica ukrajinskih varnostnih služb. Tožilci so trdili, da je razstrelila daljnovode zunaj Sankt Peterburga in v Voronežu načrtovala umor enega poveljnikov ruskih letalskih sil.

Zdaj so jo obsodili na 19 let zapora. Obtožb ni zanikala, a je dodala, da je njena vest čista: »Morda s svojimi besedami poslabšujem svoj položaj, vendar sta čast in vest zame pomembnejši. Storila sem, kar se mi je zdelo potrebno. Nimam se za strahopetno ali šibko osebo, zato sem se odločila boriti proti ruski vojaški agresiji,« je povedala sodišču.

Lemeščenkova je ruska državljanka, rojena in odraščala je v Voronežu, kjer so jo aretirali. Z možem in otrokom se je leta 2014 preselila v Harkov in se začela ukvarjati z dvigovanjem uteži.

Morda s svojimi besedami poslabšujem svoj položaj, vendar sta čast in vest zame pomembnejši.

Želela je tekmovati na mednarodni ravni za Ukrajino, a je morala najprej pridobiti državljanstvo, kar je poskušala storiti, ko je Rusija leta 2022 napadla državo. Po obsežni invaziji je ostala v Harkovu in tam kupila stanovanje. Državljanstva zaradi birokratskih ovir ni dobila. Nato je preprosto izginila.

V izjavi, objavljeni po razsodbi, je ruska varnostna agencija FSB trdila, da se je Lemeščenkova prostovoljno javila za delo za ukrajinske varnostne službe, kjer so jo rekrutirali in odpeljali v Kijev na usposabljanje za ravnanje z orožjem, droni in eksplozivi.

»Nisem državljanka države, za katero sem se odločila boriti, a kljub temu Ukrajino smatram za svoj dom. Ljubim to državo, ljubim Harkov,« je povedala na sodišču.

Njeni prijatelji in trenerji sprva niso verjeli ruskim obtožbam. »Nihče tega ni pričakoval – absolutno nihče. Za vse nas je bil to šok,« pravijo kolegi. Zdaj o vsem skupaj niso več prepričani: »Bila je ena tistih ljudi, ki so sposobni velikih podvigov. Bila je zelo proukrajinsko usmerjena, bolj kot nekateri Ukrajinci. In bila je močna kot skala.«