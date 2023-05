Člani skupine Aerosmith napovedali poslovilno koncertno turnejo

Člani skupine Aerosmith so napovedali poslovilno koncertno turnejo, ki se bo začela 2. septembra s koncertom v Philadelphii in končala januarja 2024 v Montrealu. Naslov turneje je Peace Out, nastopili pa bodo kar na 40 prizoriščih. »Pridite,« je oboževalce povabil vodja in pevec skupine Steven Tyler, »nevarno bo, saj bomo s podstrešja prinesli vse igrače.«

Kitarist Joe Perry je povedal, da bo to njihova zadnja turneja, saj so vsi člani stari že okoli 70 let. Skupino Aerosmith so leta 1970 ustanovili kitarist Joe Perry, pevec Steven Tyler, basist Tom Hamilton, kitarist Brad Whitford in bobnar Joey Kramer. V več kot petdesetletni karieri so izdali uspešnice, kot so Janie's Got a Gun, Crazy in I Don't Want to Miss a Thing. Prodali so več kot 150 milijonov albumov in osvojili štiri grammyje.

»To je priložnost, da proslavimo 50 let, odkar smo skupaj,« je dejal Perry. »Nikoli namreč ne veš, koliko časa bomo še dovolj zdravi, da bi to počeli.« Bobnarja skupine Kramerja bo na turneji nadomestil John Douglas. Leta 2020 je Kramer namreč tožil skupino, češ da so mu preprečili nastopanje, potem ko je spomladi leto prej utrpel manjše poškodbe. Zahteval je sodno prepoved, ker so načrtovali igranje brez njega na podelitvi nagrad musicares person of the year 2020 in podelitvi grammyjev, a je tožbo izgubil.

Zaradi slabega zdravja Stevena Tylerja so morali s turnejo nekaj časa počakati, zdaj, ko je zdrav, pa ga skrbijo druge stvari, saj ga je Julia Misley obtožila spolnega napada, spolnega nasilja in namernega povzročanja čustvene prizadetosti v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je bila še najstnica. Tyler v sodnih dokumentih razmerja z njo, ko je bil star 25 let, ni zanikal, je pa trdil, da je bilo sporazumno.