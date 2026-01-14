Clintonova nočeta pričati o iztirjencu Jeffreyju Epsteinu

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in njegova soproga ter nekdanja državna sekretarka ZDA Hillary Clinton sta zavrnila poziv na zaslišanje v okviru preiskave primera pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki poteka v kongresnem odboru. Tako sta se odločila ne glede na posledice, pravita vplivna zakonca. Zaradi tega bi ju lahko obtožili nespoštovanja kongresa.

V skupnem pismu predsedniku odbora za vladni nadzor v predstavniškem domu kongresa, republikancu Jamesu R. Comerju, ki vodi preiskavo, sta zapisala, da je poziv na zaslišanje pravno neveljaven in se nanj ne bosta odzvala ne glede na posledice. Ter da sta vse informacije, ki jih imata na voljo o Epsteinu in njegovi sostorilki Ghislaine Maxwell, že posredovala.

Primer Epstein že dlje časa razburja ameriško javnost. Na arhivski sliki Jeffrey Epstein. FOTO: Pravosodno ministrstvo ZDA/Reuters

Odbor za vladni nadzor predstavniškega doma ameriškega kongresa je Clintonovima avgusta lani izdal poziv na zaslišanje, potem ko se je nekdanji ameriški predsednik pojavil na nekaterih fotografijah in dokumentih, povezanih z Epsteinom.

Comer je Clintona tudi obtožil, da je od ene od Epsteinovih žrtev prejel masažo, da je letel z letalom pokojnega spolnega prestopnika in da je pritiskal na medije, naj ne objavijo obtožb proti Epsteinu.

Podoben poziv na zaslišanje so prejeli tudi številni drugi znani politiki in državni uradniki različnih vlad, ki so jih tako ali drugače povezali z Epsteinom. Policija Billa Clintona sicer nikoli ni obtožila nobenega prekrška, povezanega s primerom Epstein, njegov tiskovni predstavnik pa je večkrat dejal, da nekdanji predsednik ni vedel za sprevržena dejanja.

Clintonova sta prepričana, da republikanec Comer vodi politično motivirano preiskavo, ki je naperjena poti njegovim političnim nasprotnikom, njegov cilj pa da je poslati zakonca za zapahe. Comer pa poudarja, da poziv na zaslišanje ni bil njegova osebna odločitev, ampak je bil izglasovan v odboru.

Napovedal je, da se bo odbor sestal prihodnji teden in razpravljal o tem, kakšne postopke naj sprožijo proti Billu Clintonu, medtem ko ima njegova soproga še možnost, da se premisli, je poročal CNN.

Zakonca sta svoje pravne in osebne pomisleke glede udeležbe na zaslišanju izrazila v več pismih, ki sta jih napisala skupaj z odvetniki in jih je pridobil CNN. Prepričana sta, da sta bila izpostavljena po krivici, saj je bilo sedem drugih sodnih pozivov k osebni udeležbi na zaslišanje zavrnjenih. Sodne pozive komisije sta označila za neveljavne in pravno neizvedljive ter poudarila, da administracija povzroča škodo brez primere.

Epsteinovi zločini so grozljivi, pravita zakonca, ki zatrjujeta, da sta povedala vse, kar vesta. Jamesu Comerju pa sporočata: »Če vlada iz kakršnega koli razloga ni storila vsega, kar je bilo v njeni moči, da bi preiskala in preganjala te zločine, bi moralo biti to središče vašega dela – ugotoviti, zakaj je bilo tako, in preprečiti, da bi se to kdaj ponovilo. Ni dokazov, da to počnete.«