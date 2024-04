Človekoljubni chef José Andrés: Moje srce je zlomljeno

»Izraelska vlada mora prenehati omejevati humanitarno pomoč, ustaviti pobijanje civilistov in humanitarnih delavcev ter prenehati izrabljati hrano za orožje,« je pozval pretreseni ugledni chef in humanitarec José Andrés po tem, ko je izvedel tragično novico, da je izraelska vojska v Gazi v letalskem napadu na konvoj ubila sedem sodelavcev njegove humanitarne organizacije World Central Kitchen. Ta je tam začasno zaustavila svoje aktivnosti.

»Moje srce je zlomljeno. To so ljudje, to so angeli,« je povedal o sedmerici z različnih koncev sveta, ki je tvegala in izgubila življenja zato, da bi rešile druge. V večmesečni blokadi dostave humanitarne pomoči v razdejano Gazo, kjer ljudje umirajo tudi zaradi stradanja, je Andrés s svojo organizacijo World Central Kitchen našel izviren način dostave pomoči po morskem koridorju.

Od konca marca so jo s Cipra vozili z ladjami, jo nato prenesli na manjša plovila in jo dostavili na morsko obalo nedaleč od obleganih lokacij. Izraelske oblasti so hitro opozorile, da ne morejo jamčiti za njihovo varnost. Od 26. marca je v Gazi delovalo kar 67 prostovoljcev te organizacije, ki so vsak dan s hrano oskrbeli kar 350.000 ljudi.

Ponedeljkov napad na humanitarni konvoj, ki je bil jasno označen, se je zgodil malo po tem, ko so njegovi ljudje spremljali raztovarjanje okoli sto ton hrane. Vojska je priznala, da je izvedla letalski napad in napovedala preiskavo, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je izjavil, da so humanitarce ubili »pomotoma«. V tej vojni jih je bilo doslej ubitih že več kot 200.

V krizi zna povezati lokalne kuharje in prizadete ljudi potolažiti z domačo hrano. FOTO: Thomas Schauer via Reuters

»Kjer koli bo potekal boj za to, da bodo lačni ljudje lahko jedli, tam bomo mi,« je misel Johna Steinbecka, ki si jo je za svoje življenjsko vodilo izbral tudi 54-letni Španec, ki že več kot 30 let živi v ZDA. Je človek akcije, ki sovraži birokratske ovire. Ko je leta 2010 potres razdejal Haiti in za seboj pustil 300.000 mrtvih, je Andrés prihitel na pomoč.

World Central Kitchen je postala ena vodilnih organizacij, ki zmore ponuditi pomoč v urgentnih razmerah, kot so naravne katastrofe ali konflikti. Odzval se je tudi ob hurikanih v Houstonu in Portoriku. Njegov recept je povezati lokalne kuharje in ljudem v tolažbo ponuditi domačo hrano. »Medtem ko drugi ocenjujejo razmere, mi že poskrbimo za hrano,« je pojasnil v enem od intervjujev. Tako je bilo tudi v Ukrajini, kjer so njihovi prostovoljci že pet dni po ruskem napadu vzpostavili pet lokalov v petih mestih.

Andrés se je rodil na severu Španije v pokrajini Asturiji in ostaja tesno povezan s svojo domovino. Kariero je začel pri znamenitem šefu Ferranu Adriàju v restavraciji El Bulli. Leta 1991 se je preselil v ZDA in dve leti pozneje v Washingtonu odprl svojo prvo restavracijo s tapasi. Zdaj ima njegovo podjetje ThinkFoodGroup v lasti več kot 20 restavracij, ena od njih ima dve Michelinovi zvezdici.

V teh letih je navezal tesne stike z nekaterimi najvplivnejšimi Američani, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos mu je na primer doniral kar sto milijonov dolarjev. Njegova prizadevanja za boljši svet so mu prinesla nacionalno medaljo za humanitarnost, predsednik Barack Obama pa mu je podelil priznanje Outstanding American by Choice, ki ga za izjemne dosežke podeljujejo naturaliziranim Američanom.

Manj naklonjena sta si z nekdanjim in morebitnim prihodnjim predsednikom Donaldom Trumpom. Ko je ta Mehičane označil za posiljevalce in morilce, je Andrés preklical dogovor, da bo v Trumpovem hotelu v Washingtonu odprl restavracijo. Trump ga je tožil zaradi kršitve dogovora, na koncu sta dosegla sporazum.