Črnina namesto Guinnessovega rekorda

Med petimi nesrečniki, ki so umrli v podmornici Titan, s katero so se v severnem Atlantiku spustili proti razbitinam ladje Titanik, sta bila tudi oče in sin Šahzada in Suleman Davud. Devetnajstletnik je s seboj vzel tudi Rubikovo kocko, saj je hotel postaviti svetovni (globinski) rekord v njenem sestavljanju. Oče in sin, ki se je hotel vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov, sta v ta namen s seboj vzela tudi kamero.

Mati in soproga Christine je bila s hčerko Alino na podpornem plovilu Polar Prince, ko je odjeknilo, da se je za podmornico, kjer sta bila njena draga, izgubila sled. Misija iskanja in reševanja se je iz upanja spreminjala v obup.

V pogovoru za BBC je žalujoča izpovedala: »Sprva nisem dojela, kako resna je situacija, potem pa je šlo vse skupaj samo še navzdol.« Sprva je bilo načrtovano, da si Titanikove razbitine pogledata ona in mož, pa je bil potop odpovedan oziroma prestavljen zaradi pandemičnih ukrepov. »Potem sem storila korak nazaj in sedež odstopila sinu Sulejmanu, ki si je dogodivščine izrazito želel.«

Davudova je povedala, da je bil njen sin obseden z Rubikovo igračasto zagonetko in jo imel pri sebi, kamorkoli je odšel, ter navduševal naključno občinstvo, saj je kocko sestavil v zavidljivih dvanajstih sekundah. Materi se je pohvalil: »Rubikovo kocko bom sestavil 3700 metrov pod gladino morja, ob razbitinah Titanika.« Tega doslej seveda ni postoril še nihče. Sulejman je bil študent univerze Strathclyde v škotskem Glasgowu. Njegov oče je prihajal iz ene najbogatejših pakistanskih družin.

Davudova je svojega moža opisala kot nalezljivo radovednega glede sveta okoli sebe, kot človeka, s katerim je vsa družina po večerji redno gledala teve dokumentarce. »Nemalokrat je bil vznemirjen kot otrok,« se z žalostjo spominja vdova. »Res sem bila vesela zanju, saj sta si že dolgo želela videti razbitine Titanika.«

Dodala je še, da se bosta s hčerko poskušali naučiti dokončati Rubikovo kocko v Sulemanovo čast in da namerava nadaljevati moževo delo.

»Bil je vpleten v toliko stvari, pomagal je toliko ljudem in mislim, da resnično želim nadaljevati to dediščino ... to je zelo pomembno tudi za mojo hčerko.«

Poleg očeta in sina so v podmornici Titan umrli še Stockton Rush, izvršni direktor in pilot podjetja OceanGate, ki je upravljalo podmornico, britanski pustolovec Hamish Harding in strokovnjak za Titanik Paul-Henri Nargeolet.