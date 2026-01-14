Čudežna dojenčica je umrla

Rosita Salvador Mabuiango, čudežna dojenčica, ki se je rodila na drevesu med poplavami v Mozambiku leta 2000, je umrla. Imela je komaj 25 let. Njena sestra Celia Salvador je potrdila, da je Rosita umrla v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah, potem ko je bila več tednov v bolnišnici. Njena družina je povedala, da je imela 25-letnica anemijo, ki se je pred kratkim poslabšala, pred časom pa so ji diagnosticirali tudi tuberkulozo.

Zaradi ciklona Leon–Eline je reka Limpopo na prelomu tisočletja poplavila južni del afriške države Mozambik. Noseča Carolina Cecilia Chirindza se je pred grozečo vodo, ki je vzela stotine življenj, zatekla na drevo in tam je skupina nesrečnikov preživela štiri dni brez hrane. V dramatičnih razmerah se je Rosita rodila tik pod vrhom drevesne krošnje, kjer ju je na srečo opazila ena od reševalnih ekip. Z južnoafriškim helikopterjem sta bili dojenčica in njena mama prepeljani na varno.

Njuna zgodba je postala svetovno znana, udeležili sta se številnih dogodkov v ZDA, o posledicah poplav in nujnem ozaveščanju je mati govorila tudi pred kongresniki. Čudežno rojena deklica je odrasla v domačem Chibutu, tam obiskovala srednjo šolo, pred petimi leti pa je rodila hčerko. Mozambiška vlada ji je obljubila štipendijo za študij petrokemičnega inženirstva, a obljube niso izpolnili.

Mozambiški predsednik Daniel Chapoi je ob smrti Rosite Salvador Mabuiango njenim najbližjim izrekel sožalje: »Moj bog. Zelo slabe novice.« Pokojno je označil za simbol mozambiških deklet in dodal: »Sožalje izrekam domačim, pa tudi vsem Mozambičanom, še posebej dekletom.«

Župan Chibuta Henriques Machava je dejal, da bo občina poskrbela za stroške pogreba, politični analitik Charles Mangwiro pa, da je Rositina smrt alarm za vlado in klic k izboljšanju storitev v državnem zdravstvenem sistemu.