Magnus Carlsen je izgubil proti čudežnemu dečku iz Čenaja

Šestnajstletni Ramešbabu Pragnananda je v nedeljo osupnil norveškega zvezdnika Magnusa Carlsena in na spletnem hitrem turnirju z imenom Airthings Masters premagal svetovno številko 1, piše CNN. Pragnananda z vzdevkom Pragg je ostal hladen in zbran, medtem ko je bilo videti, da je Carlsen delal napake. In čeprav se je petkratni svetovni prvak boril za vrnitev v igro, mu Prag ni dal dihati. Zmagal je s črnimi figurami v 39 potezah in tako ustavil Carlsenov niz treh zaporednih zmag.

To je bila prva zmaga indijskega čudežnega dečka proti Carlsenu, z njo pa je postal najmlajši igralec, ki je premagal zvezdnika po tem, ko je ta leta 2013 postal svetovni prvak. Pragnananda je postal tudi šele tretji indijski velemojster, ki je zmagal proti Norvežanu, in sicer po Višvanatanu Anandu in Pentali Harikrišni.

Vrh šaha

»Zelo sem vesel,« je rekel po turnirju. Na vprašanje, kako bo svoj uspeh proslavil, pa je bil neposreden: »Čas je, da grem spat, saj mislim, da ne bom večerjal ob pol treh zjutraj.« Enaintridesetletni norveški zvezdnik Carlsen je v dneh pred turnirjem zbolel za covidom-19, po koncu pa je dejal, da posledice okužbe še vedno čuti. »Nisem imel energije, zato sem se težko osredotočil na igro. Danes je bilo malo bolje, a še vedno precej slabo.«

Čudežni deček iz Čenaja je najmlajši brat indijske šahistke Vaišali Ramešbabu, ki je zmagala na svetovnih prvenstvih za dekleta do 12 in 14 let ter se kvalificirala kot ženska mednarodna mojstrica. Rodil se je leta 2005 in pri desetih letih postal najmlajši mednarodni velemojster v zgodovini. Ob tem in številnih mednarodno odmevnih uspehih v njegovi karieri velja posebej omeniti še naslov svetovnega prvaka do 18 let, ki ga je osvojil pri 14 letih, leta 2019, ko je tudi postal drugi najmlajši igralec v zgodovini z ratinško znamko 2600 točk. Pragnananda je šah začel igrati pri petih letih in kmalu izjemno napredoval. Spada v izredno obetavno generacijo indijskih mladeničev, od katerih se pričakuje, da bodo krojili sam vrh svetovnega šaha. Na družbenih omrežjih po poročanju ESPN ni prisoten, kar mu pomaga zmanjšati pritisk. A ko izgubi, ga včasih to prizadene bolj, kot bi bilo treba, je dejal njegov trener Rameš, prav tako nekdanji indijski šahovski velemojster.