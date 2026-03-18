Čudežni deček se seli k Zari

»Pravijo, da je tretje dejanje življenja najpomembnejše. Lahko je tudi najbolj zabavno,« pravi modni oblikovalec John Galliano (65), ki se je po daljši odsotnosti vrnil v oblikovalski studio. S španskim velikanom hitre mode Zara je sklenil dvoletno kreativno partnerstvo, v okviru katerega bo preoblikoval arhiv te blagovne znamke. »Urejam nekaj Zarinih nedavnih arhivov. Ideja je, da jih bom na novo avtoriziral,« je Galliano povedal za Vogue med pariškim tednom mode. Za sodelovanje z Zaro ga je navdušila Marta Ortega Perez, predsednica Zarine matične družbe Inditex in hčerka ustanovitelja Inditexa Amancia Ortege. Kot je povedal Galliano, sta se spoznala preko njene fundacije in razstav, ki jih prireja. »Všeč mi je, kako odprta je,« pravi oblikovalec, ki je po šolanju na sloviti londonski akademiji Central Saint Martins ustanovil svojo blagovno znamko, leta 1995 pa je postal glavni oblikovalec pri Givenchyju. Leto kasneje se je preselil k Cristianu Diorju, kjer je zamenjal italijanskega oblikovalca Gianfranca Ferréja. Pri Diorju je predstavil več ikoničnih modelov, vključno s torbico Saddle.

Decembra 2010 je v Parizu vinjen obkladal skupino Italijank z antisemitskimi žaljivkami, na njegovo smolo pa je dogajanje posnela kamera. Odpustili so ga z mesta kreativnega direktorja pri Diorju in dve leti je preživel v nemilosti, oktobra 2014 pa se je pridružil luksuzni modni znamki Maison Margiela, kjer je ustvarjal deset let. Odtlej je, pravi, veliko obiskoval muzeje, se sprehajal po gozdu brez mobilnega telefona in se spet povezal s svojimi instinkti.

John Galliano in igralka Charlize Theron na Diorjevi modni reviji leta 2006 FOTO: Shutterstock

Odkar je Marta Ortega Perez leta 2022 postala predsednica Intidexa, Zara pogosto sodeluje z uglednimi oblikovalci, kot sta Narciso Rodriguez in Stefano Pilati, kolekcijo zanjo sta oblikovala tudi Kate Moss in fotograf Steven Meisel, partnerstvo z Gallianom pa bo bolj dolgoročno.

»Zelo sem navdušen, ker tega še nisem počel. Vznemirjajo me novosti, navdušenje, sam proces. Svojo ekipo moram vsak dan opominjati: Ne, ni to in ni ono, preoblikujemo. Bilo je precej zabavno in mislim, da počnemo nekaj zelo pozitivnega in resnično trajnostnega z ustvarjalnega vidika, kar se mi zdi izjemno zanimivo,« je za Vogue povedal Galliano. Njegova prva kolekcija za Zaro bo v trgovinah septembra, njegove kreacije pa bodo zdaj dostopne tudi tistim, ki si jih prej niti v sanjah niso mogli privoščiti. »Ponujati modo prek te ogromne platforme je seveda navdušujoče. Prav tako navdušujoče je, da lahko delamo z viri, ki jih imajo,« meni Galliano.