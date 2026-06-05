Čudežno preživel, družina poziva k preiskavi reševanja

Po prvih podatkih nepalskih uradnikov je vrh Everesta to sezono doseglo rekordnih več kot tisoč plezalcev, na odpravah na najvišji vrh sveta pa je v letošnji sezoni življenje izgubilo najmanj pet ljudi – dva Indijca in trije Nepalci. Te dni je zakrožila vest o čudežnem preživetju 57-letnega nepalskega šerpe Dawe – brez hrane ali dodatnega kisika.

Šest dni po izginotju so ga našli člani nepalske ekipe, ki pomagajo pri postavljanju poti na Everest in čiščenju odpadkov, nad baznim taborom blizu ledenika Khumbu, kamor se je privlekel sam. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Katmanduju, kjer še vedno okreva. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, zdravijo pa ga zaradi ozeblin na prstih, zloma stegenske kosti in hude dehidracije. Zaradi nadaljnje oskrbe in opazovanja bo še nekaj dni ostal na oddelku za intenzivno nego.

Šerpa Dawa, znan tudi kot Hillary po slavnem plezalcu Edmundu Hillaryju, je zgodaj zjutraj pred natanko tednom dni v slabih vremenskih razmerah izginil v zgornjem delu najvišje gore na svetu. Nazadnje so ga videli pri spuščanju z 8849 metrov visokega vrha, nanj je spremljal poljskega plezalca.

Angleški plezalec Chris Thrall, ki je dan pred šerpovim izginotjem z njim uspešno priplezal na vrh najvišje gore na svetu, je pojasnil, da se je šerpa med spuščanjem ustavil, a mu je dejal, da ne gre za nič nenavadnega. Zatem so reševalne ekipe opravile iskalno akcijo, a ga niso našle.

Njegova družina, ki je mislila, da je mrtev, je že začela obredne žalne molitve, potem so dobili veselo novico. »Sploh se ne spomnim, kako je minil ta teden. Mislili smo, da ga ni več. Bila sem tako presenečena, ko sem videla fotografije in ga prepoznala – še vedno je nosil kapo, ki sem mu jo spletla,« je njegovega žena Damu povedala za AFP.

Kljub temu so njegovi domači jezni in celotni dogodek opisujejo kot neuspeh reševalnih ekip, ker ga niso prej našle, zato so pozvali k preiskavi. Vzpon je bil eden zadnjih v sezoni, kar pomeni, da je bilo na vrhu malo drugih alpinistov. Damu je obtožila podjetje, ki je organiziralo odpravo, da po izginotju njenega moža ponj ni pravočasno napotilo iskalnih ekip. Proti podjetju bi morala biti izvedena preiskava – odložili so iskanje in reševanje, je prepričana.

Sorodnik, prav tako šerpa Karma Gyalje poudarja, da je čudež, da je preživel v takšnih razmerah. A vse skupaj tudi njega zelo jezi. Sprašuje se, ali bi bil odziv morda drugačen, če bi se na ledenem vrhu izgubil premožni tujec. Dawa bi za svoje stranke naredil vse, kar je v njegovi moči, je o njem dejal njegov sovaščan, prav tako vodnik na Everest. Opisal ga je kot človeka, ki dobro pozna nevarnosti v gorah. Že večkrat je imel težave – a je preživel. »Ima veliko srečo,« je prepričan.