  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    V Splitu odmeva slovenska pesem iz društva Triglav

    Split z znamenito rivo in starim mestnim jedrom je magnet za turiste z vsega sveta. Foto Armand Tamboly/AFP
    Galerija
    Split z znamenito rivo in starim mestnim jedrom je magnet za turiste z vsega sveta. Foto Armand Tamboly/AFP
    Rok Tamše
    21. 10. 2025 | 13:00
    9:52
    A+A-

    Glede na to, da je bila Hrvaška bratska republika Slovenije v nekdanji skupni državi Jugoslaviji in da smo tudi po ločitvi leta 1991 ostali v dobrih sosedskih odnosih, se zdi kar malce nenavadno preizpraševati življenje Slovencev, ki živijo na Hrvaškem. Tudi zato, ker je naša južna soseda tradicionalna turistična destinacija, ki jo vsako leto obišče več sto tisoč Slovencev, mnogi imajo tam v lasti nepremičnine za preživljanje prostega časa.

    Zgodovinska povezanost na vseh ravneh in domačnost med državama in njenimi prebivalci pa se po drugi strani ne kaže v tem, da bi v sosednji članici Evropske unije živelo in delalo vse več Slovencev. Na Hrvaškem je še leta 1991 prebivalo 22.376 Slovencev, danes jih je 10.500. »V mestu Split živi 196 Slovencev, v splitsko-dalmatinski županiji pa je 410 oseb, ki predstavljajo slovensko manjšino na tem območju,« nam z aktualnimi podatki postreže Cveto Šušmelj, ki je leta 2010, ko se je upokojil, postal predsednik Slovenskega kulturnega društva Triglav Split.

    Slovensko kulturno društvo Triglav Split so ustanovili 9. maja 1992.

    Sin častnika je pristal v Dalmaciji

    Sogovornik se je rodil leta 1948 na Kokrici pri Kranju, od koder je bila njegova mama Francka, rojena Arnež, oče Cvetko je prihajal iz okolice Nove Gorice. »Že zgodaj v mojem otroštvu smo odšli iz Slovenije, oče je bil častnik v vojaški mornarici, tako da smo se večkrat selili. Živeli smo v Lovranu, Pulju, Šibeniku, leta 1976 pa smo se ustalili v Splitu.

    Moje celotno šolanje je potekalo na Hrvaškem, končal sem pravno fakulteto v Splitu, nato še magisterij pravnih ved. Nazadnje sem bil zaposlen v OTP banki kot pravni svetovalec,« pojasni Šušmelj, ki še vedno deluje kot sodni tolmač.

    Cveto Šušmelj je na čelu SKD Triglav Split od leta 2010.
    Cveto Šušmelj je na čelu SKD Triglav Split od leta 2010.

    Ženo Ano je spoznal v času študija, saj je prišla iz Slavonije študirat v Split. Tako je družina pognala korenine v mestu pod Marjanom, zato tudi v času razpada skupne države ni bilo nobene dileme, ali naj ostanejo v Splitu. »To res nikoli ni bilo vprašanje. Tu smo se vselej počutili kot doma, to se ni spremenilo niti z novo državo. Nikoli nismo imeli nobenih težav nacionalističnega ali političnega izvora, ne z družino ne z našim društvom,« pojasni Cveto, ki živi v privlačni četrti Bačvice, tako da nima daleč do priljubljene istoimenske plaže niti do nekaj sto metrov oddaljenega starega mestnega jedra z osrednjo tržnico in znamenito rivo.

    Na Hrvaškem je še leta 1991 prebivalo 22.376 Slovencev, zdaj jih je 10.500.

    V mladi samostojni državi so se Slovenci v Splitu hitro zganili in še bolj povezali. Slovensko kulturno društvo Triglav Split so ustanovili 9. maja 1992. »Na začetku je štelo 350 članov, organizirali smo se z namenom, da ohranimo in negujemo identiteto Slovencev v Republiki Hrvaški, skrbimo za našo kulturo in slovenski jezik ter ohranjamo in razvijamo tradicionalno dobre, prijateljske odnose z Republiko Hrvaško. Pri nas smo imeli 25 let organiziran pouk slovenščine, žal pa se je s smrtjo učiteljice in pomanjkanjem učencev to končalo. Aktivni smo v Splitu, po vsej Hrvaški in v matični domovini. Mešani pevski zbor že 27 let sodeluje na reviji Primorska poje in na Taboru slovenskih zborov v Šentvidu pri Stični. Spoznali smo več kot 80 zborov. Klekljarska sekcija društva neguje izdelavo idrijske čipke in se vsako leto udeležuje festivalov v Idriji, Lepoglavi in ​​na Pagu. V okviru društva deluje tudi sekcija, ki se ukvarja z izdelavo predmetov iz keramike, dvakrat na leto izdamo revijo Planika,« našteva navdušeni harmonikar, pevec in planinec.

    Planinska sekcija splitskih Slovencev je ena najaktivnejših. Foto arhiv SKD Triglav Split
    Planinska sekcija splitskih Slovencev je ena najaktivnejših. Foto arhiv SKD Triglav Split

    Slovenci so povsod planinci in pevci

    Med člani društva je tudi precej ljubiteljev gora, zato vsako leto obiščejo enega od slovenskih vrhov, leta 1992 so začeli z vzponom na Triglav. Doma se najraje podajo na Mosor, skalnati masiv, ki se nad Splitom razprostira vse do Omiša, njegov najvišji vrh pa je Veliki Kabal (1339 metrov).

    »V naših sekcijah so aktivni tudi Hrvati, rojeni Splitčani. V našem mestu je kar 17 manjšinskih društev, dobro smo povezani, vsako leto priredimo srečanje. Na Hrvaškem je sicer skupno 17 slovenskih društev, tudi z njimi ohranjamo tesne stike, naša krovna organizacija ima sedež v Zagrebu. Letos se bomo srečali v Gorskem kotarju, kjer pripravljamo program s pevskimi zbori in razstavami,« pestro dogajanje in povezanost Slovencev na Hrvaškem potrjuje Šušmelj.

    Pevski zbor splitskega Triglava pogosto gostuje, na fotografiji je nastop v Šentvidu pri Stični.
    Pevski zbor splitskega Triglava pogosto gostuje, na fotografiji je nastop v Šentvidu pri Stični.

    In kakšen je odnos državnih institucij do slovenske manjšine? »Za odnos in naklonjenost države se lahko samo zahvalimo. Status Slovencev na Hrvaškem je določen z zakonom o manjšinah, tako smo tudi obravnavani in zastopani. Slovenci v Splitu smo na podlagi razpisa v letu 2025 od Republike Slovenije prejeli 27.000 evrov, od Republike Hrvaške 37.000 evrov, od občine Split 15.000 evrov in od splitsko-dalmatinske županije 5000 evrov. Hrvaška nameni precej denarja za narodne manjšine. To nam omogoča kritje materialnih stroškov in izvajanje kulturnih in drugih dejavnosti v slovenskem jeziku,« pojasni Šušmelj. »V Splitu živi le še 196 Slovencev, v splitsko-dalmatinski županiji pa 410. Zaradi tega imamo samo enega predstavnika v mestnih organih in enega v županiji.«

    V prostorih društva, kjer imajo tudi knjižnico, občasno prirejajo slikarske razstave.
    V prostorih društva, kjer imajo tudi knjižnico, občasno prirejajo slikarske razstave.

    Split je zaradi turizma vse dražji

    Split je bil dolgo zgolj tranzitno mesto za turiste, ki so odhajali na dalmatinske otoke ali proti Makarski in Dubrovniku. V tem stoletju je metropola Dalmacije postala zelo priljubljena turistična destinacija, zgodila se je prava eksplozija obiskovalcev z vsega sveta, kar je privedlo do velike preobrazbe drugega največjega hrvaškega mesta, ki šteje več kot 160.000 prebivalcev.

    »Res občutimo močno rast turizma, zaradi tega je življenje v Splitu postalo precej dražje. Najemnine in drugi življenjski stroški so se opazno povišali, zato je predvsem mlajšim težje načrtovati dolgoročno bivanje in načrtovanje družine. Mesto se duši v prometu, poleti imamo veliko zastojev, javni promet je preobremenjen. Precej več bo treba vlagati v urejanje prostora in pripadajoče infrastrukture, da bi se izboljšala kakovost življenja. Res pa je, da razvoj turizma prinaša veliko denarja in naložb, čeprav so ob velikih poletnih gnečah tu še drugi negativni pojavi. Na vrhuncu sezone so v pristanišče prispele tudi tri velike križarke na teden, na letališču so imeli po 150 prihodov in odhodov letal na dan, vse to prinaša zahtevne izzive za razvoj mesta na vseh ravneh,« se zaveda sogovornik.

    Predstavnica slovenske narodne manjšine v mestu Split je Nadežda Eterović, v splitsko-dalmatinski županiji pa manjšino zastopa Cveto Šušmelj.
    Predstavnica slovenske narodne manjšine v mestu Split je Nadežda Eterović, v splitsko-dalmatinski županiji pa manjšino zastopa Cveto Šušmelj.

    Ravno zaradi velike gneče in vse hujših vročin v poletnem obdobju priporoča obisk Dalmacije maja in junija ter septembra in oktobra, ko je vreme prijetno, kot naročeno za raziskovanja in potepanja: »Toplo priporočam ogled Dioklecijanove palače, sprehod po rivi in vzpon na mestni hrib Marjan. Ljubitelji muzejev in galerij bodo navdušeni nad arheološkim in etnografskim muzejem ter Galerijo Meštrović. Kulinarična ponudba je iz leta v leto bogatejša in kakovostnejša, pri nas morate obvezno poskusiti pašticado, morske dobrote, našli boste tudi vrhunska vina in oljčno olje.«

    Podobno kot Istra ima tudi Dalmacija v slovenskih srcih posebno mesto, v srcih Dalmatincev pa pripada posebno mesto nogometnemu klubu Hajduk, ki je že zdavnaj presegel klasično naklonjenost športnih navijačev, saj je postal prava religija, način življenja in miselnosti v mestu in regiji.

    Učenci pouka slovenskega jezika iz SKD Triglav Split so se podali tudi na razgledno točko na vrhu Svetega Jureta na Biokovu.
    Učenci pouka slovenskega jezika iz SKD Triglav Split so se podali tudi na razgledno točko na vrhu Svetega Jureta na Biokovu.

    »Ne boste verjeli, toda nikoli nisem bil navdušen nad nogometom. Seveda poznam to obsedenost s Hajdukom, a se me nikoli ni posebej dotaknila. Pravzaprav sem si v vsem življenju ogledal le eno nogomet­no tekmo na stadionu Poljud, pa še to ni bila tekma Hajduka. Leta 2021 sta se na Poljudu pomerili reprezentanci Hrvaške in Slovenije, spomnim se, da je slovenska vrsta igrala skromno in je izgubila. Mene bolj zanimata glasba in planinarjenje,« iskreno prizna Šušmelj, čigar žena Ana je prav tako bolj umetniška duša. »Tudi ona se je v našem društvu več kot 20 let učila slovenščino, med drugim je izdala knjigo poezije v slovenskem in hrvaškem jeziku. Tudi najina otroka, rojena Splitčana, znata slovensko. Hčerka Tatjana je odšla na študij jezikov v Parmo in je v Italiji tudi ostala, sin Danijel, ki je končal ameriški kolidž v Dubrovniku, pa z družino živi na Irskem, kjer dela v menedžmentu. Ponosni smo tudi na vnuka dvojčka, ne glede na razdalje se obiščemo dvakrat ali trikrat na leto, srečamo se pri njih ali pa v Splitu, kjer je vendarle najlepše,« še pove Cveto Šušmelj.

    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Streljanje v Pivki: mrtva 49-letna ženska in 46-letni moški, oba domačina

    Moški in ženska sta se poznala. Za moškega so ugotovili, da je posedoval orožno listino za dva primerka orožja.
    20. 10. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Inflacija vam lahko v 10 letih pobere tudi 20 % prihrankov

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Tri najpogostejše oblike napadov v slovenskih podjetjih (video)

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Elektro Ljubljana: Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo

    Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
    Borut Tavčar 20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Cveto ŠušmeljSplitHrvaškaSlovensko kulturno društvo TriglavSredozemljeSlovenciMED9

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Velemojster

    V rani mladosti umrl velemoster in influenser v spletnem šahovskem svetu

    Šahovski velemojster in komentator Daniel Naroditsky je umrl v starosti 29 let.
    Aljaž Vrabec 21. 10. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Reprezentanca

    Na klopi slovenskih košarkaric odslej mladi Madžar

    Košarkarska zveza Slovenije je predstavila novega trenerja, ki jih bo vodil naslednji dve leti. Grka Georgiosa Dikaulakosa je nasledil mladi madžarski strateg.
    21. 10. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Vojna je Ukrajincem vzela pravico do toplote in svetlobe

    Predstavljajte si družino, ki sedi v temi, v stanovanju, kjer temperatura ne preseže 10 stopinj Celzija. To je resničnost milijonov ljudi – tudi otrok.
    21. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Guangzhou

    Kaja Juvan neuspešna v prvem krogu Guangzhoua

    Najboljši slovenski teniški igralki na kitajskem turnirju WTA 250. Kaja Juvan neuspešna, Veroniki Erjavec kaže bolje.
    21. 10. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Reprezentanca

    Na klopi slovenskih košarkaric odslej mladi Madžar

    Košarkarska zveza Slovenije je predstavila novega trenerja, ki jih bo vodil naslednji dve leti. Grka Georgiosa Dikaulakosa je nasledil mladi madžarski strateg.
    21. 10. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Vojna je Ukrajincem vzela pravico do toplote in svetlobe

    Predstavljajte si družino, ki sedi v temi, v stanovanju, kjer temperatura ne preseže 10 stopinj Celzija. To je resničnost milijonov ljudi – tudi otrok.
    21. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Guangzhou

    Kaja Juvan neuspešna v prvem krogu Guangzhoua

    Najboljši slovenski teniški igralki na kitajskem turnirju WTA 250. Kaja Juvan neuspešna, Veroniki Erjavec kaže bolje.
    21. 10. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Je pomanjkanje kosti še vedno težava?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    »Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo