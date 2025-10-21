V Splitu odmeva slovenska pesem iz društva Triglav

Glede na to, da je bila Hrvaška bratska republika Slovenije v nekdanji skupni državi Jugoslaviji in da smo tudi po ločitvi leta 1991 ostali v dobrih sosedskih odnosih, se zdi kar malce nenavadno preizpraševati življenje Slovencev, ki živijo na Hrvaškem. Tudi zato, ker je naša južna soseda tradicionalna turistična destinacija, ki jo vsako leto obišče več sto tisoč Slovencev, mnogi imajo tam v lasti nepremičnine za preživljanje prostega časa.

Zgodovinska povezanost na vseh ravneh in domačnost med državama in njenimi prebivalci pa se po drugi strani ne kaže v tem, da bi v sosednji članici Evropske unije živelo in delalo vse več Slovencev. Na Hrvaškem je še leta 1991 prebivalo 22.376 Slovencev, danes jih je 10.500. »V mestu Split živi 196 Slovencev, v splitsko-dalmatinski županiji pa je 410 oseb, ki predstavljajo slovensko manjšino na tem območju,« nam z aktualnimi podatki postreže Cveto Šušmelj, ki je leta 2010, ko se je upokojil, postal predsednik Slovenskega kulturnega društva Triglav Split.

Slovensko kulturno društvo Triglav Split so ustanovili 9. maja 1992.

Sin častnika je pristal v Dalmaciji

Sogovornik se je rodil leta 1948 na Kokrici pri Kranju, od koder je bila njegova mama Francka, rojena Arnež, oče Cvetko je prihajal iz okolice Nove Gorice. »Že zgodaj v mojem otroštvu smo odšli iz Slovenije, oče je bil častnik v vojaški mornarici, tako da smo se večkrat selili. Živeli smo v Lovranu, Pulju, Šibeniku, leta 1976 pa smo se ustalili v Splitu.

Moje celotno šolanje je potekalo na Hrvaškem, končal sem pravno fakulteto v Splitu, nato še magisterij pravnih ved. Nazadnje sem bil zaposlen v OTP banki kot pravni svetovalec,« pojasni Šušmelj, ki še vedno deluje kot sodni tolmač.

Cveto Šušmelj je na čelu SKD Triglav Split od leta 2010.

Ženo Ano je spoznal v času študija, saj je prišla iz Slavonije študirat v Split. Tako je družina pognala korenine v mestu pod Marjanom, zato tudi v času razpada skupne države ni bilo nobene dileme, ali naj ostanejo v Splitu. »To res nikoli ni bilo vprašanje. Tu smo se vselej počutili kot doma, to se ni spremenilo niti z novo državo. Nikoli nismo imeli nobenih težav nacionalističnega ali političnega izvora, ne z družino ne z našim društvom,« pojasni Cveto, ki živi v privlačni četrti Bačvice, tako da nima daleč do priljubljene istoimenske plaže niti do nekaj sto metrov oddaljenega starega mestnega jedra z osrednjo tržnico in znamenito rivo.

Na Hrvaškem je še leta 1991 prebivalo 22.376 Slovencev, zdaj jih je 10.500.

V mladi samostojni državi so se Slovenci v Splitu hitro zganili in še bolj povezali. Slovensko kulturno društvo Triglav Split so ustanovili 9. maja 1992. »Na začetku je štelo 350 članov, organizirali smo se z namenom, da ohranimo in negujemo identiteto Slovencev v Republiki Hrvaški, skrbimo za našo kulturo in slovenski jezik ter ohranjamo in razvijamo tradicionalno dobre, prijateljske odnose z Republiko Hrvaško. Pri nas smo imeli 25 let organiziran pouk slovenščine, žal pa se je s smrtjo učiteljice in pomanjkanjem učencev to končalo. Aktivni smo v Splitu, po vsej Hrvaški in v matični domovini. Mešani pevski zbor že 27 let sodeluje na reviji Primorska poje in na Taboru slovenskih zborov v Šentvidu pri Stični. Spoznali smo več kot 80 zborov. Klekljarska sekcija društva neguje izdelavo idrijske čipke in se vsako leto udeležuje festivalov v Idriji, Lepoglavi in ​​na Pagu. V okviru društva deluje tudi sekcija, ki se ukvarja z izdelavo predmetov iz keramike, dvakrat na leto izdamo revijo Planika,« našteva navdušeni harmonikar, pevec in planinec.

Planinska sekcija splitskih Slovencev je ena najaktivnejših. Foto arhiv SKD Triglav Split

Slovenci so povsod planinci in pevci

Med člani društva je tudi precej ljubiteljev gora, zato vsako leto obiščejo enega od slovenskih vrhov, leta 1992 so začeli z vzponom na Triglav. Doma se najraje podajo na Mosor, skalnati masiv, ki se nad Splitom razprostira vse do Omiša, njegov najvišji vrh pa je Veliki Kabal (1339 metrov).

»V naših sekcijah so aktivni tudi Hrvati, rojeni Splitčani. V našem mestu je kar 17 manjšinskih društev, dobro smo povezani, vsako leto priredimo srečanje. Na Hrvaškem je sicer skupno 17 slovenskih društev, tudi z njimi ohranjamo tesne stike, naša krovna organizacija ima sedež v Zagrebu. Letos se bomo srečali v Gorskem kotarju, kjer pripravljamo program s pevskimi zbori in razstavami,« pestro dogajanje in povezanost Slovencev na Hrvaškem potrjuje Šušmelj.

Pevski zbor splitskega Triglava pogosto gostuje, na fotografiji je nastop v Šentvidu pri Stični.

In kakšen je odnos državnih institucij do slovenske manjšine? »Za odnos in naklonjenost države se lahko samo zahvalimo. Status Slovencev na Hrvaškem je določen z zakonom o manjšinah, tako smo tudi obravnavani in zastopani. Slovenci v Splitu smo na podlagi razpisa v letu 2025 od Republike Slovenije prejeli 27.000 evrov, od Republike Hrvaške 37.000 evrov, od občine Split 15.000 evrov in od splitsko-dalmatinske županije 5000 evrov. Hrvaška nameni precej denarja za narodne manjšine. To nam omogoča kritje materialnih stroškov in izvajanje kulturnih in drugih dejavnosti v slovenskem jeziku,« pojasni Šušmelj. »V Splitu živi le še 196 Slovencev, v splitsko-dalmatinski županiji pa 410. Zaradi tega imamo samo enega predstavnika v mestnih organih in enega v županiji.«

V prostorih društva, kjer imajo tudi knjižnico, občasno prirejajo slikarske razstave.

Split je zaradi turizma vse dražji

Split je bil dolgo zgolj tranzitno mesto za turiste, ki so odhajali na dalmatinske otoke ali proti Makarski in Dubrovniku. V tem stoletju je metropola Dalmacije postala zelo priljubljena turistična destinacija, zgodila se je prava eksplozija obiskovalcev z vsega sveta, kar je privedlo do velike preobrazbe drugega največjega hrvaškega mesta, ki šteje več kot 160.000 prebivalcev.

»Res občutimo močno rast turizma, zaradi tega je življenje v Splitu postalo precej dražje. Najemnine in drugi življenjski stroški so se opazno povišali, zato je predvsem mlajšim težje načrtovati dolgoročno bivanje in načrtovanje družine. Mesto se duši v prometu, poleti imamo veliko zastojev, javni promet je preobremenjen. Precej več bo treba vlagati v urejanje prostora in pripadajoče infrastrukture, da bi se izboljšala kakovost življenja. Res pa je, da razvoj turizma prinaša veliko denarja in naložb, čeprav so ob velikih poletnih gnečah tu še drugi negativni pojavi. Na vrhuncu sezone so v pristanišče prispele tudi tri velike križarke na teden, na letališču so imeli po 150 prihodov in odhodov letal na dan, vse to prinaša zahtevne izzive za razvoj mesta na vseh ravneh,« se zaveda sogovornik.

Predstavnica slovenske narodne manjšine v mestu Split je Nadežda Eterović, v splitsko-dalmatinski županiji pa manjšino zastopa Cveto Šušmelj.

Ravno zaradi velike gneče in vse hujših vročin v poletnem obdobju priporoča obisk Dalmacije maja in junija ter septembra in oktobra, ko je vreme prijetno, kot naročeno za raziskovanja in potepanja: »Toplo priporočam ogled Dioklecijanove palače, sprehod po rivi in vzpon na mestni hrib Marjan. Ljubitelji muzejev in galerij bodo navdušeni nad arheološkim in etnografskim muzejem ter Galerijo Meštrović. Kulinarična ponudba je iz leta v leto bogatejša in kakovostnejša, pri nas morate obvezno poskusiti pašticado, morske dobrote, našli boste tudi vrhunska vina in oljčno olje.«

Podobno kot Istra ima tudi Dalmacija v slovenskih srcih posebno mesto, v srcih Dalmatincev pa pripada posebno mesto nogometnemu klubu Hajduk, ki je že zdavnaj presegel klasično naklonjenost športnih navijačev, saj je postal prava religija, način življenja in miselnosti v mestu in regiji.

Učenci pouka slovenskega jezika iz SKD Triglav Split so se podali tudi na razgledno točko na vrhu Svetega Jureta na Biokovu.

»Ne boste verjeli, toda nikoli nisem bil navdušen nad nogometom. Seveda poznam to obsedenost s Hajdukom, a se me nikoli ni posebej dotaknila. Pravzaprav sem si v vsem življenju ogledal le eno nogomet­no tekmo na stadionu Poljud, pa še to ni bila tekma Hajduka. Leta 2021 sta se na Poljudu pomerili reprezentanci Hrvaške in Slovenije, spomnim se, da je slovenska vrsta igrala skromno in je izgubila. Mene bolj zanimata glasba in planinarjenje,« iskreno prizna Šušmelj, čigar žena Ana je prav tako bolj umetniška duša. »Tudi ona se je v našem društvu več kot 20 let učila slovenščino, med drugim je izdala knjigo poezije v slovenskem in hrvaškem jeziku. Tudi najina otroka, rojena Splitčana, znata slovensko. Hčerka Tatjana je odšla na študij jezikov v Parmo in je v Italiji tudi ostala, sin Danijel, ki je končal ameriški kolidž v Dubrovniku, pa z družino živi na Irskem, kjer dela v menedžmentu. Ponosni smo tudi na vnuka dvojčka, ne glede na razdalje se obiščemo dvakrat ali trikrat na leto, srečamo se pri njih ali pa v Splitu, kjer je vendarle najlepše,« še pove Cveto Šušmelj.