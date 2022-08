Damjana Golavšek: Bili so tudi trenutki, ko smo samo molče jokale

Pevka, avtorica besedil in glasbe Damjana Golavšek ima za seboj uspešno kariero. In še se ji da ustvarjati. »Rada sem zaposlena,« je iskrena. V slovenski različici muzikala Mamma Mia je s prijateljicama Alenko Godec in Simono Vodopivec Franko, znane so tudi kot Dinamitke, prevzela eno od glavnih vlog in blestela. Najbolj izpolnjena je, ko je s svojimi ljubimi na svežem vipavskem zraku. V vasici Gaberje, kjer sta z možem Čarlijem Novakom, prav tako uspešnim in znanim glasbenikom, ustvarila dom.

Preberite intervju na Onaplus.si.