Dan Brown: Naše religije bodo sčasoma postale mitologija

Knjiga Skrivnost vseh skrivnosti je sočasno izšla v izvirniku v angleščini in v šestnajstih drugih jezikih, kar je eden največjih mednarodnih založniških podvigov letošnjega leta. Pred dnevi je Dan Brown roman predstavil v Zrcalni kapeli Klementinum v Pragi, ki ima pomembno vlogo v romanu, za španski El País pa se je na svojem domu v New Hampshiru razgovoril o romanu na 650 straneh, v katerem se glavni protagonist Robert Langdon poda na nevarno potovanje po češki prestolnici, v tekmi s časom pa mora razvozlati, kaj se zgodi z dušo po smrti, pri čemer mu ob strani stoji partnerica dr. Katherine Solomon.

»Znanost se ukvarja z duhovnim, kar izziva temno plat nekaterih religij. V času Kopernika in kasneje Galileja so verjeli, da je Zemlja središče našega osončja. Osredotočali so se na tisto, kar ni ustrezalo tej teoriji. Tako se pač zgodi. V teoriji najdeš napako in se začneš o njej spraševati, dokler je ne nadomestiš z drugo.

Na tej točki smo zdaj, kar zadeva človeško zavest,« je pisatelj povedal za El País in dodal: »Brez prijaznosti je znanje nevarno. Človeštvo še nikoli ni ustvarilo tehnologije, ki je ne bi spremenilo v orožje. Več tehnologije ko imamo, nevarnejši je svet. Verjamem tudi, da je na svetu več ljubezni kot sovraštva. Da bi našel zlo, se moraš zelo potruditi.«

»Sočutje je ključ do sreče. V življenju sem lahko odpuščal tako, da sem razmišljal o nečem zelo preprostem: vsi delamo napake,« pravi pisatelj. FOTO: Michal Cizek/AFP

Kot je povedal, v svojem novem romanu raziskuje, kaj nas dela takšne, kot smo. Verjamemo, da so naše misli in sanje produkt naših možganov, a kot pravi Brown, bližnje izkušnje s smrtjo kažejo na drugo pot. Navede primera Dereka Amata, ki je začel leta 2006 odlično igrati klavir, potem ko je skoraj utonil v bazenu, in 16-letnega nogometaša Reubena Nsemoha, ki od silovitega udarca žoge v glavo naprej odlično govori špansko.

»Če bomo take stvari razumeli, se bomo kot vrsta spremenili,« napoveduje, a pot do sprememb ni nikoli gladka: »Galilej je šel v zapor. Giordana Bruna so sežgali na grmadi. Vsakič, ko se pojavijo ideje, ki ogrožajo establišment, sledijo povračilni ukrepi. Vsak, ki misli drugače, je v nevarnosti.«

Po njegovem so najnevarnejši »božji ljudje«. »Religija se osredotoča na tisto, česar znanstveno ne razumemo. Ko smo prvič razumeli sončne cikle, so grški bogovi postali mit. Naše religije bodo sčasoma postale mitologija. Ko sem odraščal, so bili čudeži rojstvo Jezusa Kristusa, njegovo vstajenje ... Danes lahko iphone izbriše ozadje fotografij. Tehnologija je novi čudež,« razmišlja in dodaja, da je svetovni splet orodje za prenos znanja, pa tudi nevednosti. Če si nekoč otroku rekel, da je Jezus vstal od mrtvih, ti je verjel. »Zdaj lahko desetletnik preveri na spletu in vidi, da sedem milijard ljudi meni, da je to smešno.«

Pisatelj še vedno živi blizu svojega doma iz otroštva, je zagorel in v dobri formi, saj se ukvarja s surfanjem, polovico leta pa preživi v Kostariki: »To sem izbral zaradi vremena, ostal pa sem zaradi toplih ljudi. Iskal sem po vsem svetu, po južni Španiji, južni Franciji in vedno sem naletel na isti tip ljudi: 'Imam več maseratijev kot ti.' Nimam maseratijev in ta tekmovanja me ne zanimajo. To se v Kostariki ne dogaja,« je pojasnil. Pred leti se je ločil od dolgoletne soproge Blythe, ki je bila 12 let starejša od njega, zdaj pa je zaročen z 41-letno nizozemsko konjeniško prvakinjo, je razkril.