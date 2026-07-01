Danaja Lorenčič: O moški poletni obsedenosti z izklesanim telesom

Pisateljica, sociologinja in novinarka Danaja Lorenčič v novi kolumni z veliko mero humorja in samoironije piše o moških, ki tudi v najhujši vročini ne izpustijo treninga, ter o pritiskih sodobne družbe, ki vse bolj objektivizira tudi moška telesa.

»Že nekaj tednov sem priča prizorom, ob katerih me resno skrbi za moške. Kar se skoraj nikoli ne zgodi. Ker živim le nekaj metrov stran od fitnesa na prostem, nemalokrat ob enih popoldne, ko je sonce v najbolj sadistični fazi, opazim moške, ki trenirajo tako zavzeto in glasno, kot da se namesto Sylvestra Stallona pripravljajo na snemanje akcijskega filma Rocky 8. A kar me še najbolj preseneča: nekatere celo poznam.

Kaj za vraga žene moške, da na prostem več ur trenirajo v tako hudi vročini, da se bodo celo naprave za fitnes vsak čas stopile? Gre za obsesijo z doseganjem atletskega telesa, ki bi jim ga zavidal Cristiano Ronaldo? Za dokazovanje, da so vsemogočni in neuničljivi, torej nekakšna sodobna verzija Martina Krpana, ki namesto mesarice in kija v rokah drži uteži?« se med drugim sprašuje avtorica.

Zakaj meni, da nobeno telo ne bi smelo postati projekt popolnosti, in zakaj jo ob vseh mogočih razlagah še vedno najbolj muči eno preprosto vprašanje – zakaj tega ne počnejo v fitnesu s klimo? Celotno hudomušno kolumno preberite na Onaplus.si.