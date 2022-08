Danijel Bešič Loredan: Slovenija nima težav s privatizacijo zdravstva

Zoisov štipendist, garač, ambiciozen opazovalec anomalij in zavzet iskalec rešitev. Ko je Danijel Bešič Loredan, dr. med., specialist ortopedske kirurgije, leta 2013 s skupino zdravnikov ustanovil in vodil Iniciativo zdravnikov, je globoko posegel v razkrivanje delovanja slovenskega zdravstvenega sistema. Takrat se sicer ni nič premaknilo na bolje, a volja je postajala kvečjemu močnejša. Odkar je bil imenovan za ministra za zdravje, sta minila le dva meseca, a mu je že uspelo razjeziti koalicijskega partnerja, ZZZS in sindikat Pergam. Da so »vsi skočili«, je zanj znak, da gre v pravo smer.

Preberite intervju na Onaplus.si.