  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Domnevni naročnik trdi, da mu je vse podtaknila policija

    Malteški poslovnež pričal, da so bombo pod avtomobil novinarke podstavili po naročilu nekdanjega vodje osebja malteškega premiera.
    Mož z zelo pestro zgodovino Yorgen Fenech hoče krivdo zvaliti na domnevno dolgoletnega prijatelja. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters
    Galerija
    Mož z zelo pestro zgodovino Yorgen Fenech hoče krivdo zvaliti na domnevno dolgoletnega prijatelja. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters
    G. U.
    26. 8. 2026 | 15:00
    3:27
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Sredi oktobra bo minilo devet let, odkar je bomba, podstavljena pod njen avtomobil, ubila takrat 53-letno malteško novinarko Daphne Caruano Galizio, mater treh otrok. Zdaj sodijo možu, ki naj bi naročil njen umor, 44-letnemu poslovnežu Yorgenu Fenechu. Ta je med pričanjem v preteklih dneh vztrajal, da mu je vse skupaj podtaknila policija. Naročnik umora naj bi bil v resnici Keith Schembri, v letih pred umorom kot vodja osebja malteškega premiera Josepha Muscata dejansko najvišji neizvoljeni politični funkcionar te male otoške države v Sredozemlju.

    Obtožnica proti Fenechu temelji na pričanju taksista Melvina Theuma, da mu je poslovnež dal 150.000 evrov za Georgea Degiorgia, njegovega brata Alfreda Degiorgia in Vincea Muscata, da so novembra 2017 podtaknili bombo pod novinarkin avtomobil. Ker je krivdo priznal prvi in je sodeloval s sodiščem, je Muscat dobil samo 15 let zapora. Brata Degiorgio sta krivdo prav tako priznala, a pozneje in sta bila manj kooperativna, zato sta dobila po 40 let. Fenech naj bi hotel novinarko spraviti s sveta, ker je pisala o njegovih sumljivih poslih, ki jih je sicer za debel kazenski spis.

    A Fenech prodaja drugačno zgodbo. Po njegovem zatrjevanju je naročnik njegov dolgoletni prijatelj, 51-letni Schembri. Odločitev o tem, da jo bo dal likvidirati, naj bi padla med peko na žaru na Fenechovem družinskem posestvu. Takratni vodja osebja premiera se je za umor menda odločil, ker je novinarka pisala o tem, da ima možganski tumor, preden je Schembri o tem obvestil svojo družino.

    Zaradi tega je bil menda hudo prizadet. Zraven je bil tudi Theuma in Schembriju dejal, da bi se novinarke zlahka znebili. Ker se je Fenechu menda razprava o tem zdela čisto pretiravanje, je šel ven na cigareto, taksist in vodja premierovega osebja pa sta se pogovarjala naprej.

    Čez dva tedna mu je taksist med vožnjo na letališče dejal, da je našel ljudi, ki bodo izvedli umor novinarke. Fenech je bil menda šokiran in je to povedal Schembriju, vendar si ta ni premislil. Poslovnež je prepričan, da je šlo za navadno maščevanje novinarki zaradi pisanja o zasebnih zadevah. Nekdanjega visokega politika so spomladi leta 2024 obtožili v zvezi s podkupovanjem in pranjem denarja v neki drugi zadevi, jeseni istega leta pa še zaradi informiranja oseb, povezanih z umorom novinarke.

    Ko je začel Schembri menda Fenecha izkoriščati za prenašanje opozoril o preiskavah posredniku in izvajalcem umora, je poslovnežu stres uničil družinsko življenje in odnos z ženo. Čeprav naj bi bil vedno velik nasprotnik mamil, jih je zaradi stresa začel jemati in celo zabredel v odvisnost. Tožilec jokavi zgodbi ni verjel in je ob koncu zaslišanja Fenecha naravnost vprašal, koga ima za norca.

    Lokalno  |  Štajerska
    Veterinarska bolnica Ptuj

    Veterinarko, ki je bila prezaspana za operacijo, poslali na prisilni dopust

    Slovenska zakonodaja sicer ne dopušča »prisilnega dopusta«. Veterinarska bolnica Ptuj na naša vprašanja ne odgovarja.
    25. 8. 2026 | 18:39
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrla je kraljica countryja Dolly Parton

    Legendarna ameriška pevka je umrla v starosti 80 let.
    25. 8. 2026 | 20:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    V Moskvi pristalo vojaško letalo iz ZDA, domnevno priletel direktor Cie

    Nihče od pristojnih ni pojasnil, kdo je iz ZDA priletel v Rusijo in zakaj. Ameriški novinarji ugotavljajo, da je v Rusijo odšel direktor Cie.
    25. 8. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastavice in ustave

    Dobrodošlica za prvošolce in dijake bo stala dobrih 40.000 evrov

    Za prvi šolski dan so zagotovili 23.500 zastavic, prvošolci so jih dobili že lani, in 45.000 izvodov ustave, tudi v madžarščini in italijanščini.
    Špela Kuralt 25. 8. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

    Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

    Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
    19. 8. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

    Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
    25. 8. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

    Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
    Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Vsak evro v slovensko zdravje se skoraj potroji

    V Evropi že prihranki zaradi manj hospitalizacij skoraj pokrijejo vložke v zdravje, poudarja Dennis Ostwald iz nemškega inštituta WifOR.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2026 | 05:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Kakovost zraka

    Slab zrak v učilnicah vpliva na počutje, zdravje in uspešnost otrok

    O prezračevanju se začne razmišljati šele, ko se pojavijo težave. Kakovost zraka v učnih prostorih je enako pomembna kot ustrezna osvetlitev ali ogrevanje.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Iščejo se zastopniki pacientov

    Predloge za zastopnika pacientovih pravic v Mariboru in Murski Soboti pričakujejo do 18. septembra.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2026 | 04:55
    Preberite več

    Več iz teme

    MaltaYorgen Fenechdaphne caruana galizia

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Portugalčev trojček

    Šeškov kapetan v soboto še poraženec, zdaj veliki zmagovalec minule sezone

    Bruno Fernandes je zaokrožil minule sezono s trojčkom prestižnih posamičnih priznanj. Po novinarjih in lige so ga za najboljšega izbrali še kolegi.
    26. 8. 2026 | 16:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zahodni breg

    Zunanje ministrstvo je potrdilo: Veto Slovenije na izjavo EU o Izraelu

    Uradna Ljubljana po posvetovanjih ni podprla predlagane izjave EU27, zato jo je zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas lahko objavila le v svojem imenu.
    Peter Žerjavič 26. 8. 2026 | 16:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Tenis

    Vrhunska športnica in alkohol? To ne gre skupaj

    Teniški svet o nepričakovanem nizu porazov Arine Sabalenka, vodilne igralke lestvice WTA. Moteče je predvsem, ker je uradna promotorka alkoholne pijače.
    26. 8. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vzpon Tadeja Pogačarja

    Pogačarjeva pot med velikane se je začela na Vuelti

    Tadej Pogačar je pred sedmimi leti na Vuelti debitiral na tritedenski dirki, osvojil tri etape in končal na tretjem mestu.
    Miroslav Cvjetičanin 26. 8. 2026 | 15:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Žaljivo skandiranje

    Navijači so si privoščili papeža in IRA, kazen bi lahko bila prepoved

    Na londonskem derbiju na štadionu Craven Cottage v Fulhamu so privrženci Chelseaja peli neprimerne in žaljive pesmi.
    26. 8. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Tenis

    Vrhunska športnica in alkohol? To ne gre skupaj

    Teniški svet o nepričakovanem nizu porazov Arine Sabalenka, vodilne igralke lestvice WTA. Moteče je predvsem, ker je uradna promotorka alkoholne pijače.
    26. 8. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vzpon Tadeja Pogačarja

    Pogačarjeva pot med velikane se je začela na Vuelti

    Tadej Pogačar je pred sedmimi leti na Vuelti debitiral na tritedenski dirki, osvojil tri etape in končal na tretjem mestu.
    Miroslav Cvjetičanin 26. 8. 2026 | 15:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Žaljivo skandiranje

    Navijači so si privoščili papeža in IRA, kazen bi lahko bila prepoved

    Na londonskem derbiju na štadionu Craven Cottage v Fulhamu so privrženci Chelseaja peli neprimerne in žaljive pesmi.
    26. 8. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Finančni kompas
    Vredno branja

    Zakaj se za vzajemne sklade odloča vse več Slovencev?

    Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
    26. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

    Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Gensko testiranje: kako nam lahko pomaga personalizirana preventiva (video)

    Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
    Promo Delo 21. 8. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

    Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
    Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Tekaški praznik v novi preobleki: ste pripravljeni na Triglav tek by MOJtribe?

    Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
    25. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    WEBSI dan 2026: Za ustvarjalce digitala!

    Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 08:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo