Domnevni naročnik trdi, da mu je vse podtaknila policija

Sredi oktobra bo minilo devet let, odkar je bomba, podstavljena pod njen avtomobil, ubila takrat 53-letno malteško novinarko Daphne Caruano Galizio, mater treh otrok. Zdaj sodijo možu, ki naj bi naročil njen umor, 44-letnemu poslovnežu Yorgenu Fenechu. Ta je med pričanjem v preteklih dneh vztrajal, da mu je vse skupaj podtaknila policija. Naročnik umora naj bi bil v resnici Keith Schembri, v letih pred umorom kot vodja osebja malteškega premiera Josepha Muscata dejansko najvišji neizvoljeni politični funkcionar te male otoške države v Sredozemlju.

Obtožnica proti Fenechu temelji na pričanju taksista Melvina Theuma, da mu je poslovnež dal 150.000 evrov za Georgea Degiorgia, njegovega brata Alfreda Degiorgia in Vincea Muscata, da so novembra 2017 podtaknili bombo pod novinarkin avtomobil. Ker je krivdo priznal prvi in je sodeloval s sodiščem, je Muscat dobil samo 15 let zapora. Brata Degiorgio sta krivdo prav tako priznala, a pozneje in sta bila manj kooperativna, zato sta dobila po 40 let. Fenech naj bi hotel novinarko spraviti s sveta, ker je pisala o njegovih sumljivih poslih, ki jih je sicer za debel kazenski spis.

A Fenech prodaja drugačno zgodbo. Po njegovem zatrjevanju je naročnik njegov dolgoletni prijatelj, 51-letni Schembri. Odločitev o tem, da jo bo dal likvidirati, naj bi padla med peko na žaru na Fenechovem družinskem posestvu. Takratni vodja osebja premiera se je za umor menda odločil, ker je novinarka pisala o tem, da ima možganski tumor, preden je Schembri o tem obvestil svojo družino.

Zaradi tega je bil menda hudo prizadet. Zraven je bil tudi Theuma in Schembriju dejal, da bi se novinarke zlahka znebili. Ker se je Fenechu menda razprava o tem zdela čisto pretiravanje, je šel ven na cigareto, taksist in vodja premierovega osebja pa sta se pogovarjala naprej.

Čez dva tedna mu je taksist med vožnjo na letališče dejal, da je našel ljudi, ki bodo izvedli umor novinarke. Fenech je bil menda šokiran in je to povedal Schembriju, vendar si ta ni premislil. Poslovnež je prepričan, da je šlo za navadno maščevanje novinarki zaradi pisanja o zasebnih zadevah. Nekdanjega visokega politika so spomladi leta 2024 obtožili v zvezi s podkupovanjem in pranjem denarja v neki drugi zadevi, jeseni istega leta pa še zaradi informiranja oseb, povezanih z umorom novinarke.

Ko je začel Schembri menda Fenecha izkoriščati za prenašanje opozoril o preiskavah posredniku in izvajalcem umora, je poslovnežu stres uničil družinsko življenje in odnos z ženo. Čeprav naj bi bil vedno velik nasprotnik mamil, jih je zaradi stresa začel jemati in celo zabredel v odvisnost. Tožilec jokavi zgodbi ni verjel in je ob koncu zaslišanja Fenecha naravnost vprašal, koga ima za norca.