Dario Vitale, novi kreativni direktor znamke Emporio Armani

Modna hiša Armani, katere ustanovitelj in lastnik Giorgio Armani je umrl lani, je za novega kreativnega direktorja svoje cenovno dostopnejše linije Emporio Armani imenovala nekdanjega Pradinega oblikovalca Daria Vitaleja. Kot poroča New York Times, ga je še pred dvema letoma poznalo le malo ljudi zunaj milanskih modnih krogov. Večino svoje kariere je preživel v zakulisju pri Pradini znamki Miu Miu, potem pa se je povzpel do direktorja oblikovanja in pomagal znamki vstopiti v novo poglavje eksplozivne rasti. Vitale bo prvi zunaj družine Armani, ki bo opravljal to vlogo opravljal. Poleg kreativnega vodenja linije Emporio Armani bo opravljal tudi funkcijo kreativnega direktorja modnih dodatkov Giorgio Armani. »V čast mi je, da prevzemam to dvojno vlogo. Armani ima bogato zapuščino in ...