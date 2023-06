Darja Štefančič: Danes je optimizem pravzaprav zapoved

Kdo stoji za krhkimi in obenem mogočnimi stvaritvami olj na platnu, kdo je avtorica magičnih podob, ki me je prikovala ob svojih umetninah krhkih gladin, kresnic, ledenih kock živopisnih barv, prebujajoče in prelivajoče se pomladi in njene smaragdne svetlobe, zimskih modrin, nočnih vrtov in končno kozmičnega labirinta, me je zanimalo. Tako sem spoznala Darjo Štefančič, doma z Unca pri Postojni. S slikarko, ki je imela že svojo četrto samostojno razstavo v tujini, tokrat v Rimu, sem se sprehodila skozi njeno življenje, tako tisto resnično, ki ga živimo vsi, kot ono drugo, ki je njeno notranje bojišče in svetišče obenem.

Od prvih potegov s čopičem je minilo pet desetletji. Potem ste kar 25 let preživeli, kot ste se nekoč izrazili, v slikarski osami. Samovoljno ste stopili na pot iskanja lastne likovne govorice, pri čemer ste se učili, učili, nenehno ustvarjali in od leta 1982 zaživeli svojo individualno pot; s tehniko olja na platnu v geometrijskem liku kvadrat. Kakšen pa je bil vaš prvi slog, kdo vas je takrat prevzemal?

V začetku je bila samo velika želja po slikanju, potem učenje in občudovanje umetnin slikarskih mojstrov vseh obdobij in slogov, od starega Egipta prek evropske in vzhodne srednjeveške umetnosti, perzijskega slikarstva miniatur itd. O lastnem slogu v najzgodnejšem mladostnem obdobju še nisem razmišljala ...

