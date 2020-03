David Attenborough: Moramo delati z naravo, ne proti njej!

Segrevanje ozračja največji sovražnik planeta

»Človeška bitja so preplavila svet,« je dejal slavni britanski voditelj naravoslovnih dokumentarcev David Attenborough , ki v novem dokumentarnem filmu A Life on Our Planet (Življenje na našem planetu) raziskuje človeški vpliv na naravo. Zaradi pandemije koronavirusa bodo premiero filma, ki je bila načrtovana za 16. april, preložili na poznejši datum.»Živi svet je spektakularen in unikaten, toda zaradi načina, kako ljudje živimo, je ogrožen,« je v napovedniku povedal triindevetdesetletni naravoslovec. »V tem filmu predstavim svet, kot se mi je razodel med dolgoletnim opazovanjem narave, in svojo vizijo prihodnosti. To je zgodba o tem, kako je človeštvo storilo največjo napako. Toda če se je loti popravljati zdaj, lahko še reši planet (...) Moramo delati z naravo, ne proti njej!«Attenborough je za časa svoje šestdesetletne kariere snemal dokumentarce o življenju živali v njihovem naravnem okolju, a se je kot voditelj televizijske mreže BBC izogibal okoljevarstvenim kampanjam. Zaradi naraščajočega onesnaževanja in čedalje pogostejšega izumiranja živalskih vrst pa se je v zadnjih letih odločil, da se bo aktivno zavzel za okolje.Njegova naravoslovna serija o podvodnem svetu Modri planet II (2018) je sprožila vojno proti plastiki, v lanskem dokumentarcu Climate Change – The Facts (Podnebne spremembe – dejstva) pa je predstavil negativne posledice segrevanja ozračja, ki ga je označil za največjega sovražnika planeta.»Res ne vem, ali bo človeštvo kos izzivu,« je povedal za revijo New Scientist, a dodal, da so ljudje v zadnji desetih letih postali bolj okoljsko ozaveščeni. Slavni voditelj ima upanje tudi glede pandemije novega koronavirusa. »Mislim, da se bomo odlično spoprijeli z izzivom.«