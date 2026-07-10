Nekdanji olimpijec zanika poškodovanje bazena pri Lincolnovem spomeniku

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Nekdanji ameriški olimpijski kanuist David Hearn se je pred sodiščem v Washingtonu izrekel za nedolžnega po obtožbi, da je poškodoval tesnilni premaz v odsevnem bazenu pred Lincolnovim spomenikom. Tožilstvo mu očita povzročitev škode v vrednosti več kot tisoč dolarjev, zato mu v primeru obsodbe grozi do deset let zapora, poroča Forbes.
Primer je vzbudil precej pozornosti zaradi obsega obtožbe, pa tudi zaradi zapletov po nedavni prenovi znamenitega bazena. Trumpova administracija je za obnovo namenila približno 14 milijonov dolarjev, pri čemer so na dno namestili nov modri premaz. Ta se je kmalu začel luščiti, v bazenu pa so se znova pojavile tudi alge.
CNN poroča, da naj bi Hearn odlepil približno 0,19 kvadratnega metra obloge. Njegova odvetnica Mary Dohrmann je na sodišču dejala, da so dokazi vlade šibki, obramba pa je že napovedala, da bo pred sojenjem obsežno izpodbijala zakonitost postopka. Naslednji narok je predviden za 5. avgust, datum sojenja pa še ni določen.
Po poročanju CNN se je pred sodiščem zbrala večja skupina Hearnovih podpornikov, ki so vzklikali njegovo ime in administracijo predsednika Donalda Trumpa obtoževali zlorabe pravosodnega sistema.
Forbes medtem poudarja izjave Hearnovega odvetnika Norma Eisena, ki je pregon označil za »zlorabo državne oblasti proti običajnemu Američanu«. Dejal je tudi, da obtožba temelji na lažni in politično motivirani zgodbi ter da bodo dokazi pokazali, da je Hearn nedolžen.
Forbes še navaja, da je sodnica Carmen McLean Hearna izpustila brez varščine in mu ni prepovedala približevanja bazenu, čeprav je tožilstvo tak ukrep zahtevalo.
Hearn trdi, da se je ob bazenu ustavil med 52 milj dolgo kolesarsko vožnjo, segel v vodo in se materiala le dotaknil. Zanika, da bi premaz poškodoval ali odstranil. Oblasti pa vztrajajo, da imajo dokaze, da je sodeloval pri poškodovanju bazena.
Primer je postal tudi politično občutljiv. Demokratski kongresnik Jamie Raskin, v čigar volilnem okrožju Hearn živi, je postopek označil za »kafkovsko aretacijo in orwellovske obtožbe« ter poudaril, da Hearn znamenitosti ne bi namerno poškodoval.
Prenova odsevnega bazena je bila eden od vidnejših projektov predsednika Donalda Trumpa za olepšanje Washingtona pred pomembno obletnico. V okviru več kot 14 milijonov dolarjev vrednih del so namestili novo oblogo in moder premaz, ki ga je Trump poimenoval »modra ameriška zastava«.
Težave so se pojavile kmalu po ponovnem odprtju. Voda je zaradi alg postala zelena, premaz na dnu pa se je začel luščiti. Služba narodnih parkov je poskušala razmere izboljšati z vodikovim peroksidom in dodatnim filtriranjem, vendar je prenova hitro sprožila vprašanja o kakovosti izvedbe, stroških in nadzoru.
Strokovnjaki so navajali različne možne vzroke, od naravnega cvetenja alg do neustreznega premaza. Trump je odgovornost pripisal vandalom, ki naj bi poškodovali dno bazena in vanj odvrgli gnojilo, vendar za to ni predstavil dokazov. Poznejši sodni dokumenti so omenjali reze z ostrim predmetom in predmete, odvržene v bazen, ne pa tudi jasne potrditve, da je vandalizem povzročil razrast alg in luščenje premaza.
Primer je zato odprl tudi širša vprašanja o ravnanju z zaščiteno zgodovinsko krajino National Malla.
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