David Lynch slavi 74. rojstni dan

Začel je s slikarskim platnom



Serija, ki je postala kulturni fenomen

Danes praznuje 74. rojstni dan ­ameriški režiser David Lynch . Kultni cineast, ki se je proslavil s filmi, kot sta Modri­ žamet­ (1986) in Mulholland Drive (2001), ter televizijsko serijo Twin Peaks (1990), je prejel tri nominacije za oskarja za najboljšega režiserja, zlatega leva za življenjsko delo na beneškem filmskem festivalu in zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu.Rodil se je v malem naselju Missoula v zvezni državi Montana, katere razpoloženje je večkrat prenesel v filme. Preden se je v zgodnjih sedemdesetih letih zapisal filmu, je študiral likovno umetnost. Ustvaril je več del, s katerimi se je predstavil tudi na samostojnih razstavah. Kultni sloves mu je leta 1977 prinesel film Eraserhead, komercialni in kritiški uspeh je nadaljeval s filmom Človek slon (1980), ki je bil nominiran za osem oskarjev.Njegova priredba znanstvenofantastičnega romana Peščeni planet pisateljaje bila polomija, ponoven uspeh je dosegel s filmom Modri žamet, mešanico psihološke grozljivke in filma noir, ter s TV-serijo Twin Peaks, ki raziskuje dvojno življenje na videz nedolžnih in spoštovanja vrednih prebivalcev majhnega istoimenskega mesta. Twin Peaks je postal kulturni fenomen in ena od najbolje gledanih nadaljevank v devetdesetih.David Lynch se trenutno ukvarja z manjšimi filmskimi projekti, slikarstvom in fotografijo. Goreče zagovarja transcedentalno meditacijo, ustanovil je tudi fundacijo, ki se ukvarja s poučevanjem te meditativne tehnike v šolah.