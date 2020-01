David Schwimmer je končno osvobojen Rossa Gellerja

53-letni igralec je bil poročen z britansko umetnico Zoë Buckman, leta 2017 pa sta se razšla. Ločitev je opisal kot izjemno bolečo. FOTO: Reuters

S soigralci iz Prijateljev ostajajo v stikih. Nazadnje jih je na večerji gostila Courteney Cox, ki je v seriji upodobila Rossovo sestro Monico. FOTO: Dokumentacija Dela

Igralec Ross Geller je v intervjuju za Guardian dejal, da se je končno osvobodil vloge, po kateri je najbolj znan, torej vloge Rossa Gellerja v seriji Prijatelji, ki smo jo spremljali med 1994 in 2004.»Mislim, da sem to prebolel. Bilo je obdobje, ko me je zelo močno frustralo, da sem vkalupljen v en žanr in v eno idejo. Vlogo v Prijateljih sem dobil pri 27-ih, toda veliko sem nastopal v gledališču, pa je bilo to nevidno. Kar se tiče javnosti, sem iz maternice zlezel tik pred to komedijo. To je bilo frustrirajoče in je izničilo vse moje izobraževanje in druge vloge, ki sem jih imel,« je povedal.Schwimmer je velik oboževalec klasičnega gledališča. »Vedno sem si želel igrati Jaga. Je sociopat, vendar šarmantni sociopat. V osnovni in srednji šoli nikoli nisem spadal v »kul« skupino. Zato sem bil vedno precej zavisten in to je dober motivator. Zavist in ljubosumje. Hrepenenje,« je dejal.Po Prijateljih je ustanovil gledališče v Chicagu, kjer je odigral vrsto vlog in režiral več kot 20 predstav. Od filmov in TV serij, v katerih je nastopal, je bila daleč najodmevnejša vloga odvetnika Roberta Kardashiana v miniseriji Ljudstvo proti O.J. Simpsonu iz leta 2016, ki mu je prinesla nominacijo za emmyja.S soigralci iz Prijateljev, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Liso Kudrow, Mattom LeBlancom in Matthewom Perryjem je še vedno v stikih. »Nedavno smo se dobili na večerji pri Courteney doma,« je povedal in dodal, da je ohranjanje stikov z natrpanimi urniki naporna reč, najbližje pa si je z LeBlancom, ki je v priljubljeni nadaljevanki upodobil Joeyja.Ponovni obuditvi serije pa David ni naklonjen. »Mislim, da vsi čutimo podobno: zakaj bi drezali v nekaj, kar se je po mnenju vseh dobro izteklo? Nečesa ne želim početi zaradi denarja. Moralo bi biti smiselno in nič od tega, kar so nam predstavili doslej, ni bilo.«Zanimiva je tudi njegova teorija, zakaj so Prijatelji še vedno izjemno priljubljeni: »Zgodili so se v pravem času, preden se je svet in s tem naš fokus popolnoma spremenil s pojavom družbenih omrežij. Šest ljudi je dejansko sedelo in se pogovarjalo.«