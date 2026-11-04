Dekle s sto portreti

Letošnjo Goncourtovo nagrado, najprestižnejše francosko literarno priznanje, je prejel Philippe Jaenada, ki je v središče svojega trinajstega romana L'inconnue du quai de Javel (Neznanka z nabrežja Javel, založba Flammarion) postavil primer, ki je desetletja ostal nerazjasnjen: umor mlade Bretonke Louise Cansot, znane pod vzdevkom Lise. Bila je iskana slikarska modelka na Montparnassu, njeno življenje pa se je septembra 1949 tragično končalo na nabrežju Sene. Pri založbi so izpostavili, da je »bralca osupne spretnost pisateljeve preiskave in očarata pripoved ter podoba mlade ženske, ki ji avtor znova podari obraz in življenjsko zgodbo.« Kaj vemo o »resnični« Louise Cansot? Kot je poročal spletni portal francoske komercialne televizije TF1, je Jaenada nanjo naletel med brskanjem po ...