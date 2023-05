Devetminutne stoječe ovacije za Scorseseja

Film Killers of the Flower Moon so na filmskem festivalu v Cannesu predvajali izven tekmovalnega programa, toda premiera novega celovečernega filma Martina Scorseseja je pričakovano požela ogromno zanimanja. Po projekciji je občinstvo ustvarjalcem te skoraj tri ure in pol trajajoče epopeje o izkoriščanju ljudstva Osage in belskem pohlepu v Oklahomi namenilo devetminutne stoječe ovacije. Večer je bil še toliko bolj nabit s čustvi, saj Scorsese v Cannesu filma ni predstavil že vse od leta 1985, ko so na Azurni obali predvajali črno komedijo After Hours. »To je bila tako ganljiva izkušnja, mislim, da česa takega še nisem doživel,« je po projekciji dejal osemdesetletni režiser. Aplavz bi morda trajal celo dlje, če mu ne bi dali mikrofona, da bi imel govor. Režiser se je v govoru zahvalil ljudstvu Osage, pa tudi Applu, ki je za film namenil dvesto milijonov ameriških dolarjev.

Del igralske zasedbe je tipično scorsesejevski (Leonardo DiCaprio, Robert De Niro), nastopa tudi Lily Gladstone, po poreklu ameriška staroselka, več kot 44 vlog v filmu pa so odigrali pripadniki ljudstva Osage. Killers of the Flower Moon bo v kinematografe prišel 20. oktobra, pozneje pa bo na voljo prek Applovih pretočnih vsebin. Ameriška korporacija kajpak ni zamudila izvrstne priložnosti za promocijo: po rdeči preprogi je poleg filmskih zvezdnikov kova Paul Dano, Cate Blanchett, Salma Hayek in Isabelle Huppert sprehodil tudi Applov prvi mož Tim Cook.

Izven tekmovalnega programa je premiero doživel tudi novi film o Indiani Jonesu s Harrisonom Fordom v svojem petem in zadnjem nastopu v vlogi znanega arheologa, pri katerem sta se mu pridružila še Phoebe Waller-Bridge in Antonio Banderas. V petek so Fordu podelili tudi častno zlato palmo. »Zelo sem se ganjen. Pravijo, da ko si tik pred smrtjo, vidiš svoje življenje, kako se ti odvije pred očmi, jaz pa sem pravkar videl svoje življenje, kako se mi je odvilo pred očmi,« je osemdesetletni igralec dejal ob prejemu nagrade. V minulih dneh je bil zelo ganjen tudi Johnny Depp, ki mu je cannsko občinstvo namenilo stoječe ovacije.

Drugi teden filmskega festivala bo sicer minil v znamenju priznanih režiserjev. Festivalska žirija pod vodstvom režiserja Roberta Östlunda si bo med drugim ogledala Club Zero Avstrijke Jessice Hausner in Dead Leaves Finca Akija Kaurismakija, The Zone of Interest britanskega režiserja Jonathana Glazerja, njegov rojak Ken Loach pa bi lahko postal prvi, ki bo dobil tretjo zlato palmo, po zlatih palmah za film Veter, ki trese ječmen leta 2006 in Jaz, Daniel Blake leta 2016. 86-letni režiser, ki je svojo kariero posvetil portretiranju političnih bojev in tem iz delavskega razreda, je že napovedal, da bi lahko bil The Old Oak njegov zadnji film. Zlate palme bodo podelili v soboto zvečer.