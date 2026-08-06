Diamantna maturantka: Če te stvari zanimajo, ocene niso motivacija

Ko je izvedela, da je postala edina diamantna maturantka na Gimnaziji Poljane, je bila presenečena. Zarja Debeljak namreč ni živela le za ocene, na večino maturitetnih predmetov pa se je intenzivneje pripravljala šele nekaj dni pred izpitom. Med letom je poslušala pri pouku, se pogovarjala s sošolci in poskušala snov zares razumeti.

V intervjuju odkrito spregovori o največjih zmotah, ki spremljajo odličnjake, ter pojasni, zakaj dobre ocene praviloma niso središče njihovega življenja. Kritična je tudi do odraslih, ki mladim očitajo odvisnost od telefonov, čeprav so jim naprave v roke položili prav starejši.

Brez zadržkov pove tudi, kaj si misli o uporabi umetne inteligence za pisanje voščil, ustvarjanje slik in opravljanje vsakdanjih nalog. Ob tem razkrije, zakaj sama bolj zaupa Wikipediji kot ChatGPT-ju, kaj jo skrbi ob pogledu na prihodnost in kaj svetuje učencem, ki bodo septembra prvič prestopili prag srednje šole.

Celoten intervju z diamantno maturantko preberite na Oniplus.si.