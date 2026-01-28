Diorju bo vdihnil novo energijo

Na pariškem tednu visoke mode se je s svojimi kreacijami prvič predstavil novi kreativni direktor modne hiše Dior, Jonathan Anderson. Enainštiridesetletni modni kreator iz Severne Irske je vlogo prevzel lani in je po Christianu Diorju prvi, ki ustvarja tako za moške kot za ženske.

»Strašljivo je opravljati to delo, saj se pojavljaš nasproti ljudem, ki jih omenjajo zgodovinske knjige. Moj Dior ne bo nikoli postal formula, saj moji možgani ne delujejo na tak način. Prehitro se začnem dolgočasiti,« je v Parizu povedal kreator, ki želi značilnim klasičnim Diorjevim kreacijam s cvetličnimi vzorci vdihniti novo energijo, ne da bi se predajal nostalgiji za ženstvenimi potezami. Za Diorja, ki je umrl leta 1957, komaj deset let potem, ko je zaslovel, pravi, da je bil genialni poslovnež. Zanj osebno pa je vedno najpomembnejši ustvarjalni proces.

V modi si želi zmagovati, pravi Jonathan Anderson. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Jonathan Anderson se je rodil leta 1984 v kraju Magherafelt na Severnem Irskem, kjer dobro poznajo tudi njegovega očeta, priznanega igralca rugbija in trenerja Willieja Andersona. Njegovega najstarejšega sina Jonathana šport ni pritegnil, je pa sčasoma ugotovil, da ima z modo veliko skupnega.

Dobršen del mladih let je preživel med nemirno domovino in družinsko hišo na Ibizi. Bivanje v tako različnih okoljih je oblikovalo njegov občutek za modo, v mladih letih pa je bil skoraj obseden z Jeanom Paulom Gaultierjem, je razkril.

Preden je diplomiral na londonskem College of Fashion, je nekaj časa delal v gledališču v Washingtonu, kjer se je v njem vzbudilo zanimanje za kostume. Po vrnitvi se je zaposlil v luksuzni veleblagovnici Brown Thomas v Dublinu, kjer je bil zadolžen za blagovno znamko Prada. Leta 2008 je ustanovil svoje podjetje JW Anderson, ki se je sprva ukvarjalo z moško modo, pozneje je v svoj program vključilo tudi oblačila za nežnejši spol. Z njim je že kmalu zaslovel in dobil priložnost kreirati kolekcijo za Versace. Kot kreativni direktor je poleg svojega podjetja vodil tudi špansko modno hišo Loewe.

Prepričan je, da med športom in modo obstajajo vzporednice, saj gre v obeh primerih za timsko delo. »Na čuden način se primerjam s kapetanom ekipe, ker poskušam vplivati na ljudi, da nekaj naredijo. Druga stvar, ki sem jo podedoval od očeta – in od športa – je, da mislim, da gre tudi v modnem svetu za zmagovanje.« S svojimi kolekcijami si želi zmagovati, pa naj bo za naklonjenost ljudi ali medijev. Včasih ima tudi sam občutek, kot da je izgubil tekmo, a treba je poskusiti znova. V športu vedno sledi še ena tekma,še ena priložnost, in enako je v modi. Vedno je še ena revija, še ena sezona. Všeč mu je ideja, da lahko človek vedno napreduje in se izboljšuje.