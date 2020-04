»Dirkal« bo virtualno  

Če niste ravno beloruski hokejist ali nogometaš, imate kot poklicni športnik v teh dneh veliko prostega časa. Nič drugače ni v avtomobilskih športih, saj so vsa tekmovanja odpovedali ali vsaj preložili nekam v nedoločeno ali celo nedoločljivo prihodnost. Nizozemski voznik formule 1 moštva Red Bull, ki ima kljub poreklu ustanovitelja Dietricha Mateschitza z (avstrijske) Štajerske sedež v Angliji, Max Verstappen, pa se je odločil, da bo čas vseeno koristno porabil. Če že ne more dirkati zares, se bo pomeril v virtualnem avstralskem prvenstvu v dirkanju, imenovanem V8 Supercars All-Stars Eseries.



Nova sezona formule 1 bi se morala začeti 15. marca v Melbournu v Avstraliji, vendar je dirko in sezono do nadaljnjega seveda odpihnila pandemija novega koronavirusa. Ker je Verstappen trenutno še med zdravimi, bo »sedel« za »volan« virtualnega Holdna – Holden je avstralska podružnica ameriškega General Motors –, ki ga podpira Red Bull. Dirka bo potekala na virtualnih različicah Silverstona in Barcelone, ki ju Verstappen dobro pozna v živo.



Mladi Nizozemec je povedal, da z resničnimi dirkalniki z orjaškimi osemvaljnimi motorji s prostornino petih litrov nima veliko izkušenj. Jih pa menda rad gleda. Pred avstralsko »preizkušnjo« je tovrstno »vožnjo« seveda nekajkrat povadil na računalniku in pravi, da se novega izziva zelo veseli, saj je ugotovil, da tega avta, tudi če je virtualen, ni prav nič lahko »voziti«.



Avtomobilsko dirkanje je pogosto družinska strast. V formuli 1 so v preteklosti naslove prvakov osvojili očeta in sinova iz družin Hill (Graham leta 1962 in 1968, Damon leta 1996) in Rosberg (Keke leta 1982 in Nico leta 2016). Tudi Verstappnov oče Jos je bil v letih od 1994 do 2003 voznik bolida formule 1, vendar ni bil nikoli blizu naslova, še na posamezni dirki ni nikoli zmagal. Sin ga je presegel že zelo kmalu, saj je leta 2016 pri komaj 18 letih kot najmlajši dirkač v zgodovini zmagal na dirki formule 1. Do zdaj je Max Verstappen zmagal na osmih dirkah, lani je prvenstvo končal na tretjem mestu. Ker je star komaj 22 let, mu prerokujejo še bleščečo kariero v kraljevskem razredu avtomobilizma.