  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Celine Dion se vrača na oder. Kje drugje kot v Parizu

    Jeseni serija koncertov, ki so bili najprej preloženi zaradi pandemije covida-19, potem pa še zaradi njene bolezni.
    S pesmijo Edith Piaf je navdušila na otvoritvi poletnih olimpijskih iger v Parizu, francoski predsednik Macron je njen nastop opisal kot čustveni vrhunec iger.
    Galerija
    Agata Rakovec Kurent
    25. 3. 2026 | 11:35
    3:08
    A+A-

    V ponedeljek bo praznovala 58. rojstni dan, darila pa se lahko prav kmalu nadejajo tudi njeni zvesti oboževalci. Kot poroča kanadski časnik La Presse, se Celine Dion pripravlja na vrnitev na koncertne odre. Težko pričakovani comeback se bo zgodil v Parizu, kjer je s pesmijo Edith Piaf Hymne à l'amour zablestela že na otvoritvi poletnih olimpijskih iger leta 2024, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je njen nastop na Eifflovem stolpu označil za »čustveni vrhunec« iger.

    Serijo koncertov v pariški areni La Défense, ki jo je pravkar prevzelo eno največjih globalnih podjetij v industriji zabave Live Nation, specializirano za organizacijo koncertov, turnej in upravljanje dogodkov v živo, bo začela jeseni. Tam so koncertni spektakli stalnica, arena pa je že gostila velikane, kot so The Rolling Stones, Taylor Swift in Kendrick Lamar.  

    Kot poroča La Presse bo imela pevska diva na prizorišču s 40.000 sedeži v septembru in oktobru dva koncerta na teden.

    Njene koncerte na tem prizorišču so v okviru svetovne turneje Courage sprva načrtovali že za leto 2020, vendar so jih najprej prestavili zaradi pandemije covida-19, nato pa še zaradi njenih zdravstvenih težav. Pevki so namreč leta 2022 diagnosticirali sindrom okorelosti (SPS), redko nevrološko in avtoimunsko motnjo, ki povzroča mišično okorelost, kar ovira sposobnost hoje in petja. Njen boj s to boleznijo je prikazan v dokumentarcu iz leta 2024 I Am: Celine Dion, ki ga je režirala Irene Taylor.

    Pevko, ki se je rodila v veliki družini v Charlemagnu v Quebecu, je odkril René Angélil ter postal njen menedžer in mož in menedžer, zdaj pa je že pokojni. Bil je tako zelo prepričan, da je Celine nova glasbena zvezda, da je vanjo vložil ves svoj denar, za snemanje njenega debitantskega albuma La Voix du bon Dieu (Glas boga) je dal pod hipoteko celo lastno hišo. 

    V domovini je zaslovela že kot najstnica, mednarodno prepoznavnost pa ji je prineslo tekmovanje za pesem Evrovizije, kjer je leta 1988 zastopala Švico. Je najbolje prodajana kanadska glasbenica vseh časov, po vsem svetu je prodala več kot 200 milijonov plošč.

    Med njenimi največjimi uspešnicami so pesmi The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now, All by Myself, skladba My Heart Will Go On iz filma Titanik (1997), pa je eden najbolje prodajanih singlov v zgodovini.

    Na ulicah Pariza so že v nedeljo začeli igrivo plakatno kampanjo z naslovi pevkinih največjih uspešnic, ki oboževalce vabi k nakupu vstopnic. 

    Sorodni članki

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Predsednik, kradljivec pesmi

    Število glasbenikov, ki nasprotujejo, da administracija Donalda Trumpa uporablja njihova dela, je vse večje.
    10. 12. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Umrl avtor ene največjih Madonninih uspešnic

    Leta 2011 je bil sprejet v Dvorano slavnih tekstopiscev, prejel pa je tudi grammyja. Pisal je pesmi za številne znane izvajalke.
    17. 2. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Globoki ponaredki

    Boste kmalu lastnik avtorskih pravic za svoj obraz?

    Danska uvaja prelomno zakonodajo, ki posameznikom daje avtorske pravice nad lastnim videzom in glasom za boj proti zlorabam umetne inteligence.
    27. 6. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Basel 2025

    Evrovizija: Avstrija v napeti končnici po zaslugi žirije premagala Izrael

    Zmagovalec 69. Evrovizije je Avstrijec JJ. Na drugem mestu je končal Izrael, ki je dobil največ točk občinstva. Klemen Slakonja daleč od finala.
    Gašper Završnik 18. 5. 2025 | 01:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Med mladimi volivci nesporna zmaga SDS in trojčka NSi, kaj pravijo psihologi?

    S psihologom dr. Žanom Lepom o obračanju mladih volivcev k desnim strankam.
    24. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Koalicija ne bo ponovila mandata, prav tako ne bo nove pomladi

    Ne levosredinski ne desnosredinski programski trojček nima zadostne večine za oblikovanje vlade. Resnica jeziček na tehtnici.
    Uroš Esih 23. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po volitvah

    Logarjevi Demokrati se bodo odzvali vabilu Svobode

    Premier in predsednik Svobode Robert Golob je včeraj začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije. Podrobnosti o začetih pogovorih niso predstavili.
    24. 3. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Janez Janša

    Janša: Nedeljskega glasovanja ne bomo izpodbijali, bomo pa predčasno

    Prvak SDS je dejal, da je v skupnem interesu, da se dvomi odpravijo. Relevantnih rezultatov tokratnih volitev tako v Sloveniji po njegovem mnenju še nimamo.
    24. 3. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Biometan – domač obnovljiv vir za zanesljivo razogljičenje ogrevanja

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 25. 3. 2026 | 11:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obratovalni zastoji

    S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

    Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
    Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Celine DionturnejakoncertpevkaglasbaPariz

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kibernetska varnost

    Hekerji prodajajo skrivnosti ljubljanske Energetike

    Na črnem spletu so naprodaj kritični podatki, ki so last Energetike Ljubljana, v podjetju zagotavljajo, da vdora pri njih ni bilo.
    Novica Mihajlović 25. 3. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Madžarska

    Proti Orbánu tudi Madžarska stranka dvorepega psa

    Madžarska politika je pogosto skrajno nenavadna, vendar se le ena stranka tega zaveda in to poudarja.
    25. 3. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Priprave reprezentance

    Timi Max Elšnik odkril, kako selektor nadzoruje nogometaše (VIDEO)

    Slovenska nogometna reprezentanca stopnjuje ritem priprav na tekmi v Budimpešti in Črni gori. Timi Max Elšnik je pojasnil, kako izgleda delo s selektorjem.
    Nejc Grilc 25. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Tehnološka podjetja

    Globalni prvaki na evropski pogon

    Na konferenci o možnostih financiranja perspektivnih podjetij.
    Peter Žerjavič 25. 3. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kanadska pevka

    Celine Dion se vrača na oder. Kje drugje kot v Parizu

    Jeseni serija koncertov, ki so bili najprej preloženi zaradi pandemije covida-19, potem pa še zaradi njene bolezni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 3. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Priprave reprezentance

    Timi Max Elšnik odkril, kako selektor nadzoruje nogometaše (VIDEO)

    Slovenska nogometna reprezentanca stopnjuje ritem priprav na tekmi v Budimpešti in Črni gori. Timi Max Elšnik je pojasnil, kako izgleda delo s selektorjem.
    Nejc Grilc 25. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Tehnološka podjetja

    Globalni prvaki na evropski pogon

    Na konferenci o možnostih financiranja perspektivnih podjetij.
    Peter Žerjavič 25. 3. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kanadska pevka

    Celine Dion se vrača na oder. Kje drugje kot v Parizu

    Jeseni serija koncertov, ki so bili najprej preloženi zaradi pandemije covida-19, potem pa še zaradi njene bolezni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 3. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo