Celine Dion se vrača na oder. Kje drugje kot v Parizu

V ponedeljek bo praznovala 58. rojstni dan, darila pa se lahko prav kmalu nadejajo tudi njeni zvesti oboževalci. Kot poroča kanadski časnik La Presse, se Celine Dion pripravlja na vrnitev na koncertne odre. Težko pričakovani comeback se bo zgodil v Parizu, kjer je s pesmijo Edith Piaf Hymne à l'amour zablestela že na otvoritvi poletnih olimpijskih iger leta 2024, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je njen nastop na Eifflovem stolpu označil za »čustveni vrhunec« iger.

Serijo koncertov v pariški areni La Défense, ki jo je pravkar prevzelo eno največjih globalnih podjetij v industriji zabave Live Nation, specializirano za organizacijo koncertov, turnej in upravljanje dogodkov v živo, bo začela jeseni. Tam so koncertni spektakli stalnica, arena pa je že gostila velikane, kot so The Rolling Stones, Taylor Swift in Kendrick Lamar.

Kot poroča La Presse bo imela pevska diva na prizorišču s 40.000 sedeži v septembru in oktobru dva koncerta na teden.

Njene koncerte na tem prizorišču so v okviru svetovne turneje Courage sprva načrtovali že za leto 2020, vendar so jih najprej prestavili zaradi pandemije covida-19, nato pa še zaradi njenih zdravstvenih težav. Pevki so namreč leta 2022 diagnosticirali sindrom okorelosti (SPS), redko nevrološko in avtoimunsko motnjo, ki povzroča mišično okorelost, kar ovira sposobnost hoje in petja. Njen boj s to boleznijo je prikazan v dokumentarcu iz leta 2024 I Am: Celine Dion, ki ga je režirala Irene Taylor.

Pevko, ki se je rodila v veliki družini v Charlemagnu v Quebecu, je odkril René Angélil ter postal njen menedžer in mož in menedžer, zdaj pa je že pokojni. Bil je tako zelo prepričan, da je Celine nova glasbena zvezda, da je vanjo vložil ves svoj denar, za snemanje njenega debitantskega albuma La Voix du bon Dieu (Glas boga) je dal pod hipoteko celo lastno hišo.

V domovini je zaslovela že kot najstnica, mednarodno prepoznavnost pa ji je prineslo tekmovanje za pesem Evrovizije, kjer je leta 1988 zastopala Švico. Je najbolje prodajana kanadska glasbenica vseh časov, po vsem svetu je prodala več kot 200 milijonov plošč.

Med njenimi največjimi uspešnicami so pesmi The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now, All by Myself, skladba My Heart Will Go On iz filma Titanik (1997), pa je eden najbolje prodajanih singlov v zgodovini.

Na ulicah Pariza so že v nedeljo začeli igrivo plakatno kampanjo z naslovi pevkinih največjih uspešnic, ki oboževalce vabi k nakupu vstopnic.