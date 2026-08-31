Diva se vrača v svoj drugi dom

Francosko-kanadska pop pevka Céline Dion se po dveh letih vrača pod žaromete. Oseminpetdesetletna diva, ki velja za eno najbolj prodajanih in prepoznavnih glasbenih izvajalk v zgodovini z izjemnim vokalnim razponom, je te dni prispela v Pariz, kjer je pred luksuznim hotelom Le Royal Monceau nasmejana pozdravila oboževalce in fotografe. Njen prihod v francosko prestolnico ima poseben pomen. Prav v mestu luči se je julija predlani vrnila na sceno in na odprtju poletnih olimpijskih iger v dežju na vrhu Eifflovega stolpa zapela legendarno Himno ljubezni (Hymne à l'amour). Zdaj prihaja z veliko obsežnejšim projektom: čaka jo kar 26 koncertov, prvi bo 12. septembra v dvorani La Défense Arena v Nanterru. Sprva je bilo napovedanih 16 koncertov, vendar je zanimanje zanje preseglo vsa pričakovanja. ...