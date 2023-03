Dmitrij Muratov: Nihče ne ve, ali bo Putin pritisnil na gumb

Odkar je Vladimir Putin februarja lani sprožil invazijo na Ukrajino, Rusija vse glasneje grozi in rožlja tudi z jedrskim orožjem. Pri tem se pojavljajo neposredni namigi zahodnim državam, naj z oboroževanjem Ukrajine ne prisilijo Rusije, da gre predaleč. Ruski predsednik je že naznanil namestitev taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji, eden njegovih pomočnikov Nikolaj Patrušev pa je opozoril, da ima Rusija »edinstveno sodobno orožje, ki je zmožno uničiti vsakega sovražnika, tudi ZDA«.

Dmitrij Muratov, urednik časnika Nova Gazeta in dobitnik Nobelove nagrade za mir, je pri tem v nedavnem pogovoru za BBC izrazil zaskrbljenost. »Dve generaciji sta živeli brez groženj z jedrskim orožjem. A tega obdobja je konec. Bo Putin pritisnil na gumb ali ne? Kdo ve. Tega nihče ne ve. Niti ena oseba ne pozna pravega odgovora na to.«

Opozoril je, da so prebivalci Rusije nenehno tarča propagande (dvanajst TV-programov, na desettisoče časopisov, družbena omrežja, kot je VK, ruska različica facebooka), ki služi državni ideologiji in jih poskuša prepričati, da jedrska vojna ni nič slabega. Rusijo prikazujejo kot državo, ki zagovarja mir, Ukrajino in Zahod pa kot agresorja. Veliko Rusov ji verjame, pravi.

Putin ima ogromno število podpornikov, je zatrdil. Gre predvsem za starejše ljudi. Glede prihodnosti ni optimističen; odnosi med Rusijo in Ukrajino so po njegovem za vedno skrhani. Svoje edino upanje zato polaga v »čudovito in dobro izobraženo« mlajšo generacijo Rusov, »ki svet vidi kot prijatelja, ne kot sovražnika, in ki si želi, da je Rusija ljubljena in da Rusija ljubi svet«. »Upam, da bo ta generacija preživela tako mene kot Putina,« je sklenil Dmitrij Muratov.