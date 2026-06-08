Dobitnika grammyja zabodli do smrti

Umrl je ameriški pevec in tekstopisec Talay Riley. Z grammyjem nagrajenega Rileyja, ki je sodeloval z glasbenimi imeni, kot so Dua Lipa, Khalid, Flo in Zendaya, so z vbodnimi ranami minuli petek našli na vrtu posestva v Silvertownu. Glasbenika s pravim imenom Mark Orabiyi so reševalci na kraju razglasili za mrtvega. Star je bil 35 let.

V napadu je bil ranjen tudi dvajsetletni moški, vendar njegove poškodbe niso smrtno nevarne, še poroča britanski BBC. Zaradi suma umora je policija doslej aretirala tri osebe, a so jih že izpustili.

Sodeloval pri številnih glasbenih uspešnicah

Riley je sodeloval pri številnih glasbenih uspešnicah. Med njimi so skladbe Young Dumb Broke, ki jo podpisuje Khalid, Who Do You Love ameriške zasedbe The Chainsmokers, Lights On ameriške glasbenice H.E.R, Walk Like This, ki jo podpisuje Flo, ter Out The Window ameriške glasbenice Kehlani. Sodeloval je tudi z Britney Spears in Usherjem, še poročajo tuji mediji.

Ob novici o smrti je glasbenikov brat Michael Orabiyi, bolj znan kot glasbeni producent in tekstopisec Scribz Riley, na družbenem omrežju Instagram zapisal, da je njegovo srce strto. Po njegovih besedah je bil Riley mnogim prijatelj, mentor, navdih in luč v življenju. »Globoko je ljubil, radodarno dajal in se s svojim talentom, prijaznostjo in duhom dotaknil neštetih ljudi,« je dodal.

Iz sveta glasbe se že vrstijo pokloni pokojnemu glasbeniku. Družini in svojcem so sožalje med drugim izrekli angleški raper Stormzy, britanska glasbenica Keisha Buchanan in britanski pevec Oritse Williams, znan kot ustanovni član fantovske skupine JLS.