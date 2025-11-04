Dobrodelnež

Igralec Jesse Eisenberg, ki mu je vloga v filmu Socialno omrežje, v katerem je igral Marka Zuckerberga prinesla nominacije za oskarja, zlati globus in bafto, je razkril, da bo naslednji mesec neznancu daroval ledvico. Igralec in režiser je za NBC-jev Today povedal, da se bo to zgodilo že čez nekaj tednov.

»Očitno gre za decembrski altruizem. Zelo sem vesel, da bom lahko nekomu pomagal,« je na vprašanje zakaj se je tako odločil, odgovoril igralec. 42-letni Eisenberg je dodal, da je o tej ideji že dolgo razmišljal vendar jo je šele zdaj začel tudi uresničevati, saj je moral čez različne preglede, da so zdravniki potrdili, da je ustrezen darovalec. Povedal je tudi, da je o tem javno spregovoril, ker bi rad, da bi se za to odločilo čim več ljudi.

»V bistvu ni veliko tveganja, je pa za nekoga, ki je zelo bolan to zelo pomembno.« Znanih osebnosti, za katere je znano, da so že za časa življenja darovali organe, je malo, čeprav naj bi Natasha Richardson in Jerry Orbach postala darovalca po svoji smrti.

Leta 2017 je igralka in pevka Selena Gomez prejela ledvico od svoje prijateljice Francie Raisa. Tudi Tracy Morgan, George Lopez, Neil Simon in Tina Turner so prejeli darovane ledvice.

V ZDA je trenutno na seznamu za presaditev več kot 100.000 ljudi, pri čemer vsak dan zaradi pomanjkanja organov umre približno 12 ljudi.

V Veliki Britaniji je na seznamu trenutno 8186 ljudi – rekordno število –, nadaljnjih skoraj 4000 pa je začasno še vedno na zdravljenju, vendar bodo tudi oni nekoč potrebovali presaditev. Žal pa število darovalcev v Veliki Britaniji zelo upada.

Eisenberg zasluge za velik del svojega idealizma in aktivizma pripisuje svoji ženi, učiteljici in dobrodelni delavki Anni Strout. Njena pokojna mati je vodila zavetišče za žrtve nasilja v družini, ki sta ga Eisenberg in Strout odločno podpirala. V začetku letošnjega leta je bil Eisenberg nominiran za oskarja za scenarij za film Resnična bolečina, ki je Kieranu Culkinu prinesel nagrado za najboljšega stranskega igralca. Film so označili za umetnino in za najbolj najbolj inteligentno komedijo, ki govori o dveh prijateljih.

Trenutno promovira tretji del filma o čarovniškem ropu Zdaj me vidiš. Prejšnji teden je Eisenberg tudi povedal, da ne bo sodeloval v drugem delu filma Socialno omrežje, vlogo Marka Zuckerberga je prevzel Jeremy Strong.