Dobrodelnost, vredna skoraj 3,5 milijona evrov

Britanski prestolonaslednik princ William je predstavil novo petletno dobrodelno pobudo za pomoč brezdomcem v skupni vrednosti do treh milijonov funtov (oziroma skoraj 3,5 milijona evrov). Njen cilj naj bi bil pokazati, da je s sodelovanjem med javnim in zasebnim sektorjem ter prostovoljstvom mogoče za vedno odpraviti brezdomstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Princ William je na včerajšnjem dogodku v Londonu sporočil, da bo njegova dobrodelna fundacija šestim lokacijam po celotni Veliki Britaniji zagotovila prostore, orodje in možnosti za sodelovanje, da bi si lahko prizadevali za odpravo brezdomstva na lokalni ravni. Dejal je, da bo prav sodelovanje v središču njegove nove pobude, ki bo temeljila na lokalnih povezavah, v katerih bodo sodelovali angažirani posamezniki, organizacije in tudi podjetja. Zagotovili naj bi do 500.000 funtov (oziroma skoraj 600.000 evrov) prilagodljivega financiranja za vsako od šestih lokacij, ki jih bo princ obiskal v okviru dvodnevne turneje po vsej državi.

Princ William, ki je s svojo pokojno materjo princeso Diano zavetišče za brezdomce prvič obiskal pri 11 letih, je svojo novo pobudo naznanil ob objavi raziskave, ki kaže, da ima vsak peti prebivalec Velike Britanije izkušnje z brezdomstvom.

Iz določenih krogov je sicer slišati tudi kritike. Graham Smith, vodja skupine Republika, ki nasprotuje britanski monarhiji, je dejal, da je »prav William skupaj s celotno kraljevo družino in njihovimi številnimi palačami dokaz za vse večjo neenakost v Združenem kraljestvu«, ki prispeva tudi k vse večjim težavam z brezdomstvom. »Brezdomstvo je posledica zgrešene vladne politike in pomanjkanja naložb, to ni nekaj, kar bi lahko rešili z dobrodelnostjo ali pokroviteljstvom kraljeve družine,« je dejal Smith.