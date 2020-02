Dobrovoljna Betty White in njenih osem desetletij na televiziji

Pred kratkim je dopolnila 98 let, za njo pa je kariera, da jo je skorajda nemogoče popisati v celoti. Osem desetletij je nastopala na televiziji in po Guinnessovi knjigi rekordov se lahko pohvali z najdaljšo televizijsko kariero v zgodovini. Ko je prvič nastopila na malih ekranih, je bil ta medij še zelo nov, in nekaterim se je zdelo, da ne bo dolgo obstal, češ da ljudje nimajo časa samo sedeti in strmeti v ekran.



V 40. letih je bila prva ženska, ki je bila nominirana za emmyja, v 50. je med prvimi producirala svojo lastno serijo Life with Elizabeth, prva se je odločila, da bo njene intervjuje režirala ženska. »Tisti časi so bili še zelo daleč od nastanka feminističnih gibanj,« se spominja. V sedemdesetih je zaslovela z vlogo zoprne in neposredne Sue Ann Nivens v televizijski situacijski komediji The Mary Tyler Moore Show.



Vrhunec njene kariere pa je bila tudi pri nas izjemno priljubljena humoristična nanizanka Zlata dekleta (Golden Girls), ki so jo snemali v 80. letih. Z vlogo Rose Nylund je postala ikona, ki se je borila proti tabujem, povezanim s starostjo. Čeprav je bila najstarejša med štirimi »dekleti«, je ohranila največ mladostnega duha. Zaradi bistrosti in duhovitosti so jo desetletja radi vabili v različne tv oddaje. Leta 2009 je doživela nov vrhunec, ko so se ljudje na družabnih omrežjih množično zavzeli zato, da je v živo vodila oddajo Saturday Night Live. Pri 86 je bila Betty najstarejša voditeljica v 40-letni zgodovini šova.



Med njenimi odmevnimi humorističnimi oddajami so Love Boat, Ime mi je Earl, Ally McBeal in več filmskih vlog. Leta 2018 je bila zadnjič pred kamero, ko je kolegom podelila stanovske nagrade, a takrat je že imela nekaj težav s spominom. Znana je kot odločna borka za pravice ljudi in živali.