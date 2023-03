Dodatni zaslužki enega najbolje plačanih hollywoodskih igralcev

Hollywoodski zvezdnik Ryan Reynolds, eden najbolje plačanih igralcev na svetu, je svoj finančni položaj še dodatno oplemenitil. Več kot 300 milijonov dolarjev naj bi mu prinesla pametna investicija v telekomunikacije; ameriško podjetje T-Mobil mu je namreč ponudilo odkup manjšega telefonskega omrežja Mint Mobile, v katerem je imel po poročanju BBC 25-odstotni delež in je z oglaševanjem tudi zelo pripomogel k njegovi prepoznavnosti. »Zelo smo veseli, da je T-Mobile v zadnjem trenutku premagal agresivno ponudbo moje mame Tammy Reynolds,« se je pošalil v sporočilu za javnost, s katerim je potrdil prodajo.

To je sicer le zadnja poslovna poteza 46-letnega kanadsko-ameriškega igralca, ki je najbolj znan kot Marvelov sarkastični stripovski superjunak Deadpool; je tudi solastnik valižanske nogometne ekipe Wrexham AFC, leta 2020 pa je za 610 milijonov dolarjev prodal blagovno znamko gina, katere solastnik je bil.

Z Robom McElhenneyjem sta ustvarila dokumentarno serijo z naslovom Welcome to Wrexham (Dobrodošli v Wrexhamu). FOTO: Reuters

Reynoldsova igralska kariera se je začela v 90. letih, ko je nastopil v kanadski najstniški limonadi Hillside, prepoznaven pa je postal z vlogami v številnih komedijah, denimo National Lampoon's Van Wilder in Snubitev, pa tudi v dramah, med katerimi izstopajo Zakopan, Woman in Gold in Sledi življenja. V zadnjih letih pa je igral v uspešnicah, kot so Glavni junak, Varuj mi ženo, The Adam Project in omenjeni Deadpool in Deadpool 2. Za prihodnje leto je napovedan tretji del.

Leta 2020 je bil po Forbesu na drugem mestu lestvice najbolje plačanih igralcev na svetu, saj je redno zaslužil več kot 20 milijonov dolarjev na film. Pred njim je bil samo Dwayne Johnson. Leta 2018 se je v intervjuju v oddaji Live with Kelly and Michael spomnil svojega prvega igralskega nastopa leta 1991, ko je bil kot najstnik poleg tega še raznašalec časopisov. Za tisto vlogo je takrat dobil 150 dolarjev. In že takrat se mu je zdelo, da je milijonar. »150 dolarjev na dan je bila zame uresničitev sanj.«

Pred dvema letoma je skupaj z Robom McElhenneyjem, soustvarjalcem dolgoletne komične serije It's Always Sunny in Philadelphia, kupil klub Wrexham United AFC v vrednosti 2,5 milijona dolarjev. O ekipi sta ustvarila tudi dokumentarno serijo z naslovom Welcome to Wrexham (Dobrodošli v Wrexhamu).

Reynolds je poročen s prav tako zelo dobro plačano igralko Blake Lively, s katero imata štiri otroke.