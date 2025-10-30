  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj sprožil postopek za odvzem nazivov. Andrew se mora izseliti iz dvorca in bo po novem imel le (ne)plemiško ime.
    Andrew ni več princ: Njegov nov naslov je le še civilno ime, ob tem pa so ga še izgnali. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Galerija
    Andrew ni več princ: Njegov nov naslov je le še civilno ime, ob tem pa so ga še izgnali. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Ž. U.
    30. 10. 2025 | 20:41
    3:34
    A+A-

    Buckinghamska palača je v četrtek zvečer sporočila, da je princ Andrew, brat kralja Karla III., dokončno izgubil svoj kraljevi naziv. Po novem ne bo več 'princ', prav tako pa se bo moral izseliti iz svojega dolgoletnega bivališča, dvorca Royal Lodge v Windsorju.

    Palača je v uradni izjavi potrdila, da bo po novem uradno znan kot Andrew Mountbatten Windsor.

    Kot je v izjavi za javnost zapisala palača, je »Njegovo veličanstvo danes sprožilo uradni postopek za odvzem stila, nazivov in časti princa Andrewa.«

    Ta poteza velja za dokončen in najostrejši rez kraljeve družine z vojvodom, ki se je zaradi obtožb o spolnih zlorabah znašel v središču javnega škandala.

    Buckinghamska palača je v izjavi precej neposredno nakazala razloge za ta ukrep. FOTO: Niklas Halle'n/AFP
    Buckinghamska palača je v izjavi precej neposredno nakazala razloge za ta ukrep. FOTO: Niklas Halle'n/AFP

    Konec bivanja v dvorcu Royal Lodge

    Odločitev prinaša tudi takojšnje in vidne bivalne posledice. Palača je potrdila, da je bil Andrewu »zdaj vročen uradni odpovedni nalog za predajo najemne pogodbe« za Royal Lodge.

    Izjava pojasnjuje, da mu je najemna pogodba »do danes zagotavljala pravno zaščito za nadaljnje bivanje«. Te zaščite je zdaj očitno konec in preseliti se bo moral v »alternativno zasebno nastanitev«.

    image_alt
    Spomini Epsteinove žrtve velika uspešnica

    BBC ob tem poroča, da se bo Andrew po njihovih razumevanjih preselil na zasebno kraljevo posestvo Sandringham v Norfolku. Njegovo novo bivališče naj bi po poročanju medija zasebno financiral kralj.

    Nujni ukrepi in sporočilo žrtvam

    Buckinghamska palača je v izjavi precej neposredno nakazala razloge za ta ukrep, čeprav Andrew obtožbe na svoj račun še naprej zanika. »Ti ukrepi se štejejo za nujne, ne glede na dejstvo, da on še naprej zanika obtožbe proti njemu,« so ostro zapisali v sporočilu.

    Palača je v uradni izjavi potrdila, da bo po novem uradno znan kot Andrew Mountbatten Windsor. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Palača je v uradni izjavi potrdila, da bo po novem uradno znan kot Andrew Mountbatten Windsor. FOTO: Toby Melville/Reuters

    V nadaljevanju so v palači poudarili, da želijo jasno sporočiti, da so »njihove misli in najgloblje sožalje z žrtvami in preživelimi vseh oblik zlorab« ter da so jim bili in jim bodo stali ob strani.

    To je le zadnji v nizu ukrepov proti Andrewu. Že v začetku meseca se je po poročanju BBC odpovedal svojim drugim kraljevim nazivom, vključno s prestižnim nazivom vojvoda Yorški. Portal ABC News ob tem spominja, da je kralj že takrat pozdravil to odločitev in dejal, da je »vesel tega izida«, kar kaže na dolgotrajno nezadovoljstvo v družini.

    Hčerki ohranjata naziva

    Ob odločitvi se je takoj postavilo vprašanje o statusu njegovih hčera. BBC pa je hitro pojasnil, da bosta princesi Eugenie in Beatrice ohranili svoja naziva.

    image_alt
    Ko se kraljevska vrata zaprejo, princ Andrew išče streho nad glavo

    Kot pojasnjujejo, sta do tega upravičeni, saj sta »hčerki sina suverena«, kar je v skladu s patentnim pismom kralja Jurija V. iz leta 1917. Njuni nazivi tako niso vezani na očetov status.

    Princesi Eugenie in Beatrice bosta ohranili svoja naziva. FOTO: Reuters
    Princesi Eugenie in Beatrice bosta ohranili svoja naziva. FOTO: Reuters

    Odločitev kralja Karla III. tako Andrewa potiska popolnoma na rob kraljevega življenja, brez naziva in brez prestižnega doma.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    princ AndrewBuckinghamska palačakralj Karel III.kraljeva družinabritanska kraljeva družinabritanski dvorJeffrey Epsteindomnevne spolne zlorabe

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat policistov

    Policisti: Razen obljub lokalni prebivalci niso dobili nič

    Posebej pozivajo, da naj pristojni zagotovijo zaščitno opremo tudi za pomožne policiste, ki so sicer le začasni obliž na pomanjkanje policistov.
    30. 10. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško mora biti še bolj aroganten

    Legenda Manchester Uniteda o slovenskem napadalcu, ki se še ni privadil na igralni slog svoje nove ekipe.
    Matic Rupnik, Matic Rupnik 30. 10. 2025 | 20:44
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obtožen posilstev

    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj sprožil postopek za odvzem nazivov. Andrew se mora izseliti iz dvorca in bo po novem imel le (ne)plemiško ime.
    30. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić v infarktni tekmi boljši od japonskega tekmeca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu turnirja WTT Champions v Montpellieru. V napetem dvoboju je premagal Japonca Šinozuko.
    30. 10. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napoved

    Priznanje za Danico Purg

    Prva Slovenka se pridružuje izbrani skupini mislecev.
    Janez Tomažič 30. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obtožen posilstev

    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj sprožil postopek za odvzem nazivov. Andrew se mora izseliti iz dvorca in bo po novem imel le (ne)plemiško ime.
    30. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić v infarktni tekmi boljši od japonskega tekmeca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu turnirja WTT Champions v Montpellieru. V napetem dvoboju je premagal Japonca Šinozuko.
    30. 10. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napoved

    Priznanje za Danico Purg

    Prva Slovenka se pridružuje izbrani skupini mislecev.
    Janez Tomažič 30. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo