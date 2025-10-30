Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

Buckinghamska palača je v četrtek zvečer sporočila, da je princ Andrew, brat kralja Karla III., dokončno izgubil svoj kraljevi naziv. Po novem ne bo več 'princ', prav tako pa se bo moral izseliti iz svojega dolgoletnega bivališča, dvorca Royal Lodge v Windsorju.

Palača je v uradni izjavi potrdila, da bo po novem uradno znan kot Andrew Mountbatten Windsor.

Kot je v izjavi za javnost zapisala palača, je »Njegovo veličanstvo danes sprožilo uradni postopek za odvzem stila, nazivov in časti princa Andrewa.«

Ta poteza velja za dokončen in najostrejši rez kraljeve družine z vojvodom, ki se je zaradi obtožb o spolnih zlorabah znašel v središču javnega škandala.

Konec bivanja v dvorcu Royal Lodge

Odločitev prinaša tudi takojšnje in vidne bivalne posledice. Palača je potrdila, da je bil Andrewu »zdaj vročen uradni odpovedni nalog za predajo najemne pogodbe« za Royal Lodge.

Izjava pojasnjuje, da mu je najemna pogodba »do danes zagotavljala pravno zaščito za nadaljnje bivanje«. Te zaščite je zdaj očitno konec in preseliti se bo moral v »alternativno zasebno nastanitev«.

BBC ob tem poroča, da se bo Andrew po njihovih razumevanjih preselil na zasebno kraljevo posestvo Sandringham v Norfolku. Njegovo novo bivališče naj bi po poročanju medija zasebno financiral kralj.

Nujni ukrepi in sporočilo žrtvam

Buckinghamska palača je v izjavi precej neposredno nakazala razloge za ta ukrep, čeprav Andrew obtožbe na svoj račun še naprej zanika. »Ti ukrepi se štejejo za nujne, ne glede na dejstvo, da on še naprej zanika obtožbe proti njemu,« so ostro zapisali v sporočilu.

V nadaljevanju so v palači poudarili, da želijo jasno sporočiti, da so »njihove misli in najgloblje sožalje z žrtvami in preživelimi vseh oblik zlorab« ter da so jim bili in jim bodo stali ob strani.

To je le zadnji v nizu ukrepov proti Andrewu. Že v začetku meseca se je po poročanju BBC odpovedal svojim drugim kraljevim nazivom, vključno s prestižnim nazivom vojvoda Yorški. Portal ABC News ob tem spominja, da je kralj že takrat pozdravil to odločitev in dejal, da je »vesel tega izida«, kar kaže na dolgotrajno nezadovoljstvo v družini.

Hčerki ohranjata naziva

Ob odločitvi se je takoj postavilo vprašanje o statusu njegovih hčera. BBC pa je hitro pojasnil, da bosta princesi Eugenie in Beatrice ohranili svoja naziva.

Kot pojasnjujejo, sta do tega upravičeni, saj sta »hčerki sina suverena«, kar je v skladu s patentnim pismom kralja Jurija V. iz leta 1917. Njuni nazivi tako niso vezani na očetov status.

Odločitev kralja Karla III. tako Andrewa potiska popolnoma na rob kraljevega življenja, brez naziva in brez prestižnega doma.